習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最妥善處理。

朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨台灣光復八十周年的回顧與對話」國際學術研討會，朱立倫表示，鄭主席當選這一周非常的繁忙，不管是接受媒體專訪，或者是安排人事，兩岸、國際都有非常多的事務，他給予最高的祝福，也相信未來在鄭主席的領導之下，國民黨一定能夠更團結、更好、更強，那每一項事務都是給予祝福，相信鄭麗文一定會做最妥善的處理。

對於外界質疑，鄭麗文提出的新人事案中，有很多老藍男，認為世代交替是不是喊假的，朱立倫表示，接下來鄭主席有非常多辛苦的黨務工作，她安排的人士或各方面都是給予祝福。

媒體詢問，王金平有向鄭麗文推薦人選，那朱立倫是否有推薦？朱立倫回應，他推薦所有國民黨的優秀人才，每一位都是好人才，每一位都以祝福。