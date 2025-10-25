快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

14歲就得糖尿病！國二女「每天吃這些」血糖狂飆 媽崩潰：我害她一輩子

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最妥善處理。記者江婉儀／攝影
中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最妥善處理。記者江婉儀／攝影

中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最妥善處理。

朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨台灣光復八十周年的回顧與對話」國際學術研討會，朱立倫表示，鄭主席當選這一周非常的繁忙，不管是接受媒體專訪，或者是安排人事，兩岸、國際都有非常多的事務，他給予最高的祝福，也相信未來在鄭主席的領導之下，國民黨一定能夠更團結、更好、更強，那每一項事務都是給予祝福，相信鄭麗文一定會做最妥善的處理。

對於外界質疑，鄭麗文提出的新人事案中，有很多老藍男，認為世代交替是不是喊假的，朱立倫表示，接下來鄭主席有非常多辛苦的黨務工作，她安排的人士或各方面都是給予祝福。

媒體詢問，王金平有向鄭麗文推薦人選，那朱立倫是否有推薦？朱立倫回應，他推薦所有國民黨的優秀人才，每一位都是好人才，每一位都以祝福。

朱立倫 鄭麗文 國民黨 習近平 台灣光復八十周年

延伸閱讀

鄭麗文當選新任黨主席 朱立倫：相信國民黨會更好

鄭麗文：台灣抗日始自1895年反殖民 捍衛區域穩定才不負英靈

鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

鄭麗文第二波人事 張榮恭、蕭旭岑任副主席 李哲華、吳宗憲也上榜

相關新聞

習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最...

鄭麗文當選新任黨主席 朱立倫：相信國民黨會更好

國民黨主席朱立倫上午出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨臺灣光復八十週年的回顧與對話」國際學術研討會，談到國民黨準主席鄭麗...

鄭麗文：台灣抗日始自1895年反殖民 捍衛區域穩定才不負英靈

今為台灣光復節，國民黨準主席鄭麗文表示，80年前的今天，青天白日滿地紅的國旗終於飄揚在台北的天空。1945年10月25日...

觀察站／鄭麗文延攬各系 意在集體領導

國民黨新任主席鄭麗文迄今公布的兩波黨務人事，涵蓋黨內多位大老人馬；由於鄭麗文在黨內政治能量有限，這樣的人事布局，一方面是...

鄭麗文第二波人事 藍副主席張榮恭、蕭旭岑

國民黨主席當選人鄭麗文十一月一日就任，繼公布副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連後，昨再公布第二波人事，國民黨大陸事務部...

鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

國民黨準主席鄭麗文今發布第二波人事，國民黨前立委陳學聖直言，鄭麗文發布連系張榮恭、馬系蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。