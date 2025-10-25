觀察站／鄭麗文延攬各系 意在集體領導

國民黨新任主席鄭麗文迄今公布的兩波黨務人事，涵蓋黨內多位大老人馬；由於鄭麗文在黨內政治能量有限，這樣的人事布局，一方面是平衡各方勢力的權衡之計，另一方面黨內認為，鄭有意讓國民黨走向集體領導與決策的模式，至於這樣的分析是否正確，還有待觀察與驗證。

鄭麗文任命與王金平關係密切的李乾龍擔任副主席兼秘書長、軍系季麟連、連戰人馬張榮恭、馬英九人馬蕭旭岑任副主席；將任組發會主委的李哲華是吳敦義愛將，侯友宜一路拉拔的吳宗憲則將任文傳會主委。

此外，在黨主席選舉期間，頻頻現身鄭麗文身邊的馬政府時期國安會副秘書長楊永明，以及國民黨前立委李德維，目前雖未列入人事名單，但黨內認為，憑藉他們的資歷與影響力，未來在鄭麗文的決策圈中，勢必扮演重要角色。

而儘管鄭麗文的人事布局展現了包容與平衡的企圖，但現任主席朱立倫及其競選對手郝龍斌的子弟兵，尚未出現在人事名單。朱立倫任內帶領國民黨在上次地方選舉奪回台北、桃園，擁四個直轄市執政權，去年立委選舉取得國會多數，大罷免也帶領藍委以卅二比零的戰績全數保住席次。若朱系人馬最終未獲任用，鄭麗文恐難免被質疑「對現任主席不夠厚道」，進而影響到黨內團結。

鄭麗文的黨務人事布局涵蓋黨內重要山頭人馬，看似面面俱到，但實際上也是平衡各方勢力，厚植未來擔任黨主席的政治能量。而如果鄭麗文可以透過這樣的布局，展現集體領導與決策，也是替國民黨帶來新機遇，透過廣納各方意見，讓國民黨的政策更具包容性。