聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文第二波人事 藍副主席張榮恭、蕭旭岑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席當選人鄭麗文（圖）辦公室今日公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。記者曾原信／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文（圖）辦公室今日公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。記者曾原信／攝影

國民黨主席當選人鄭麗文十一月一日就任，繼公布副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連後，昨再公布第二波人事，國民黨大陸事務部前主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑任副主席，南投縣工策總幹事李哲華任副秘書長兼組發會主委，國民黨立委吳宗憲任文傳會主委。

國民黨前立委陳學聖分析，「連系」張榮恭、「馬系」蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦義愛將李哲華掌組發會主委，明顯看到鄭麗文集體領導時代到來。

陳學聖表示，相信這是鄭麗文必然的抉擇，因為她竄的太快，不像歷任黨主席資歷完整，從政夠久，早有自己兵馬。鄭的崛起，來自不同的勢力，選後必須有所安排。陳學聖說，張榮恭、蕭旭岑出任副主席，兩岸路線將上溯到廿多年前連戰破冰之旅、馬習會，再加上鄭麗文選舉的主張，一脈相傳，路線清晰。但國民黨論述的理想能否呼應到民眾心中的繫念，此時此際是艱難的挑戰。

鄭麗文的人事布局被質疑「世代不交替」，立法院前院長王金平昨表示，李乾龍是他推薦的，應讓李好好發揮優點，「家有一老，如有一寶」，「家有兩老，更有多寶」。鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。

王金平說，日前鄭麗文到立法院拜會國民黨團，以黨籍立委熱烈歡迎程度，鄭應不是弱勢黨主席。大家都以黨的生存發展、國家生存發展為念，會更加團結合作。

鄭麗文 蕭旭岑 張榮恭 王金平

延伸閱讀

鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

鄭麗文第二波人事 張榮恭、蕭旭岑任副主席 李哲華、吳宗憲也上榜

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

原來是新聞／鄭麗文不怕被抹紅 無視民眾「恐中」或將苦了黨內同志

相關新聞

鄭麗文第二波人事 藍副主席張榮恭、蕭旭岑

國民黨主席當選人鄭麗文十一月一日就任，繼公布副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連後，昨再公布第二波人事，國民黨大陸事務部...

觀察站／鄭麗文延攬各系 意在集體領導

國民黨新任主席鄭麗文迄今公布的兩波黨務人事，涵蓋黨內多位大老人馬；由於鄭麗文在黨內政治能量有限，這樣的人事布局，一方面是...

鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

國民黨準主席鄭麗文今發布第二波人事，國民黨前立委陳學聖直言，鄭麗文發布連系張榮恭、馬系蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦...

鄭麗文第二波人事 張榮恭、蕭旭岑任副主席 李哲華、吳宗憲也上榜

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室今日公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。

原來是新聞／鄭麗文不怕被抹紅 無視民眾「恐中」或將苦了黨內同志

國民黨主席選舉由前立法委員鄭麗文獲得過半支持度勝出，只是雖風光當選，卻沒有蜜月期，鄭麗文選後雖一再強調團結，惟此次投票率...

AIT賀當選 鄭麗文：保持合作

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言（Raymond F. Greene）於十月廿日致函國民黨主席當選人鄭麗文表達祝賀，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。