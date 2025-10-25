鄭麗文第二波人事 藍副主席張榮恭、蕭旭岑

國民黨主席當選人鄭麗文十一月一日就任，繼公布副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連後，昨再公布第二波人事，國民黨大陸事務部前主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑任副主席，南投縣工策總幹事李哲華任副秘書長兼組發會主委，國民黨立委吳宗憲任文傳會主委。

國民黨前立委陳學聖分析，「連系」張榮恭、「馬系」蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦義愛將李哲華掌組發會主委，明顯看到鄭麗文集體領導時代到來。

陳學聖表示，相信這是鄭麗文必然的抉擇，因為她竄的太快，不像歷任黨主席資歷完整，從政夠久，早有自己兵馬。鄭的崛起，來自不同的勢力，選後必須有所安排。陳學聖說，張榮恭、蕭旭岑出任副主席，兩岸路線將上溯到廿多年前連戰破冰之旅、馬習會，再加上鄭麗文選舉的主張，一脈相傳，路線清晰。但國民黨論述的理想能否呼應到民眾心中的繫念，此時此際是艱難的挑戰。

鄭麗文的人事布局被質疑「世代不交替」，立法院前院長王金平昨表示，李乾龍是他推薦的，應讓李好好發揮優點，「家有一老，如有一寶」，「家有兩老，更有多寶」。鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。

王金平說，日前鄭麗文到立法院拜會國民黨團，以黨籍立委熱烈歡迎程度，鄭應不是弱勢黨主席。大家都以黨的生存發展、國家生存發展為念，會更加團結合作。