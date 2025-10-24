鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨準主席鄭麗文辦公室今公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。此前已發佈第一波黨部人事，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連。其餘黨務人事持續徵詢當中，待確定人選就會盡速對外公布。圖／聯合報資料照片
國民黨準主席鄭麗文辦公室今公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。此前已發佈第一波黨部人事，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連。其餘黨務人事持續徵詢當中，待確定人選就會盡速對外公布。圖／聯合報資料照片

國民黨準主席鄭麗文今發布第二波人事，國民黨前立委陳學聖直言，鄭麗文發布連系張榮恭、馬系蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦義愛將李哲華掌組發會主委，明顯看到鄭麗文集體領導時代到來。

鄭麗文辦公室今公布第二波黨部人事，副主席張榮恭、蕭旭岑。副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。此前已發佈第一波黨部人事，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連。其餘黨務人事持續徵詢當中，待確定人選就會盡速對外公布。

陳學聖表示，相信這是鄭麗文必然的抉擇，因為她竄的太快，不像歷任黨主席資歷完整，從政夠久，早有自己兵馬。鄭的崛起，來自不同的勢力，選後也必須有所安排。

陳學聖指出，他不擔心這會是政治分贓，因為已發布的這四位副主席，不管是本人，或後面代表的政治重要人物，都曾經有過風華，也不會再意圖踏入更高的政治競爭，他們會再涉入黨務，絕對是理想大過一切。這當然有2028國民黨重返執政，但更重要的是，兩岸的穩定與和平。所以看到張榮恭、蕭旭岑出任副主席，就知道兩岸路線將上溯到20多年前連戰破冰之旅，之後的馬習會，再加上鄭麗文選舉的主張，不會覺得陌生，而且似乎是一脈在相傳，路線很清晰。

陳學聖直言，這些政壇重要大老不會再選舉，心中擘畫的是更大的願景，看的會是歷史的長河，想的是春秋大筆的定位。他強調，這絕對是好事，只是在深化理想的過程，常常會與現實的選舉強烈衝突，國民黨論述的理想能否呼應到民眾心中的繫念，此時此際是艱難的挑戰，特別是在第一線選舉的政治人物，感觸會最敏銳，他們要的是先選上，先活下來，這如何與理想派磨合，勢將會是鄭麗文非常重要的功課。

鄭麗文 國民黨 陳學聖 馬習會 蕭旭岑 張榮恭 李哲華 李乾龍 吳敦義

