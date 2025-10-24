國民黨人事 李哲華回鍋組發會

國民黨主席當選人鄭麗文將於十一月一日就任，鄭麗文辦公室日前公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長、前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。據了解，鄭麗文已向南投縣長許淑華借將，前組發會主委李哲華確定回鍋，而文傳會主委還在徵詢之中。

國民黨主席選舉結果出爐，即將卸任的黨主席朱立倫廿二日中常會宣布，他與副主席、秘書長及黨工共二一一人將於月底總辭，以尊重新任主席任命權。而當天鄭麗文也隨即公布第一波黨部人事安排，分別是副主席李乾龍、季麟連。

國民黨秘書長黃健庭昨發臉書指，朱立倫所率領的黨務團隊將總辭，從中央到地方共二一一位同仁與主席同進退，其中九成是義務幹部。朱立倫特別強調這是在建立慣例，要讓新任鄭麗文主席有完整的用人空間。

據了解，由於朱立倫一口氣率二一一人總辭，其中地方黨部主委、地方志工也跟著總辭，鄭麗文近日緊鑼密鼓地展開黨務人事徵詢作業，時間相當緊湊，目前將以「老幹新枝」為規畫目標，也會設置一名青年副主席。

昨日傳出國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲昨受訪表示，鄭麗文尚未徵詢過他，他是公務員性格，既然他已經加入這個團隊，他會把自己的想法放到最小，以團隊的利益為優先；若鄭麗文真的問他是否擔任？他會問原因為何？如果他覺得他做得到，當然要全力以赴，「球來就打」。

由於文傳會主委攸關黨中央空戰策略，人選也備受外界關注。據了解，鄭麗文團隊近日將確定文傳會主委人事，目前鎖定有戰力的民意代表，如吳宗憲、桃園市議員黃敬平等人，但人選尚未定案。

鄭麗文任命李乾龍、季麟連接任副主席，近來也遭外界質疑「世代交替」喊假的。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥昨表示，大家先不要預設立場，要「聽其言、觀其行」，李乾龍過去擔任過秘書長熟稔黨務，先看看鄭麗文下一步再說。