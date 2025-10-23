AIT賀當選國民黨主席 鄭麗文：盼保持密切、建設性合作關係

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）於10月20日致函中國國民黨主席當選人鄭麗文，表達誠摯祝賀。鄭麗文10月23日正式回覆賀電，表示盼與AIT保持密切且具建設性的合作關係。圖／聯合報資料照
美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）於10月20日致函中國國民黨主席當選人鄭麗文，表達誠摯祝賀，並肯定AIT與本黨長期以來維持的建設性夥伴關係。谷立言處長在信中指出，美台合作關係在當前全球與區域挑戰日益嚴峻之際，更顯重要，期盼在鄭麗文主席的領導下，雙方持續推動共同關切的政治、安全及經濟議題。

鄭麗文主席當選人於10月23日正式回覆賀電，對谷立言處長的祝賀與美方的長期支持表達誠摯感謝。她在回函中強調，中國國民黨與AIT之間長久的友誼與合作，是台灣與美國共同繁榮與安全的重要支柱，也對整個區域和平與穩定具有關鍵意義。

鄭麗文指出，台海局勢牽動區域穩定與發展，唯有維持和平，才能真正保障各國國家利益與人民安全。她表示，中國國民黨過去一直、現在依然、未來更將在她的堅定領導下，成為推動和平的力量，持續以具體行動促進對話與理解。

鄭麗文強調，國民黨珍視美方的誠摯建言與友誼，期盼與AIT保持密切且具建設性的合作關係，成為深化台美互信與友誼的基石，攜手促進共同價值與相互利益的實現。

