鄭麗文新人事布局 傳吳宗憲將任文傳會主委？他曝沒被徵詢過但球來就打

國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵詢他，他會問原因，他做得到就全力以赴，球來就打。

鄭麗文11月1日就任，鄭麗文辦公室昨公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。傳吳宗憲將任文傳會主委。

吳宗憲說，今早起來一堆人問他，但他保證到現在，鄭麗文都沒有找過他談這件事，有就是有，沒有就是沒有，她完全沒有徵詢過他的意見。他跟鄭麗文有通過一次電話，但就是問候，到現在他連說要或不要的機會都沒有。