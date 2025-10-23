聽新聞
鄭麗文新人事布局 傳吳宗憲將任文傳會主委？他曝沒被徵詢過但球來就打
國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵詢他，他會問原因，他做得到就全力以赴，球來就打。
鄭麗文11月1日就任，鄭麗文辦公室昨公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。傳吳宗憲將任文傳會主委。
吳宗憲說，今早起來一堆人問他，但他保證到現在，鄭麗文都沒有找過他談這件事，有就是有，沒有就是沒有，她完全沒有徵詢過他的意見。他跟鄭麗文有通過一次電話，但就是問候，到現在他連說要或不要的機會都沒有。
吳宗憲也持開放態度，表示長官指派他一定做到，他是公務員性格，既然他已經加入這個團隊，他會把自己的想法跟利益、考量會放到最小，以團隊的利益為優先。若鄭麗文真的問他是否擔任，他會問找他的原因為何，如果他覺得他做得到，當然要全力以赴，球來就打。
