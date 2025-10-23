快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文新人事布局 傳吳宗憲將任文傳會主委？他曝沒被徵詢過但球來就打

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨準主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片
國民黨準主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片

國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵詢他，他會問原因，他做得到就全力以赴，球來就打。

鄭麗文11月1日就任，鄭麗文辦公室昨公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。傳吳宗憲將任文傳會主委。

吳宗憲說，今早起來一堆人問他，但他保證到現在，鄭麗文都沒有找過他談這件事，有就是有，沒有就是沒有，她完全沒有徵詢過他的意見。他跟鄭麗文有通過一次電話，但就是問候，到現在他連說要或不要的機會都沒有。

吳宗憲也持開放態度，表示長官指派他一定做到，他是公務員性格，既然他已經加入這個團隊，他會把自己的想法跟利益、考量會放到最小，以團隊的利益為優先。若鄭麗文真的問他是否擔任，他會問找他的原因為何，如果他覺得他做得到，當然要全力以赴，球來就打。

國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

鄭麗文 國民黨 李乾龍 吳宗憲

延伸閱讀

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

民調／6成2民眾不認同鄭麗文「以中國人自豪」 言論

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

鄭麗文路線決定藍2028成敗 小笠原欣幸提2可能：黃金劇本有機會政黨輪替

相關新聞

藍白大團結？鄭麗文多次送暖柯文哲 白委感動：點滴在心頭

國民黨新主席鄭麗文即將上任，然而鄭當選時賴清德總統僅送花籃、未發賀電，引發藍營不滿。對此，民眾黨立委張啓楷也出面力挺鄭麗文，批評賴清德「格局太小」，並強調民眾黨對鄭過去多次替白營前主席柯文哲發聲「點滴在心頭」，這份情誼將有助於後續藍白合作。

鄭麗文新人事布局 傳吳宗憲將任文傳會主委？他曝沒被徵詢過但球來就打

國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵...

民調／6成2民眾不認同鄭麗文「以中國人自豪」 言論

媒體「震傳媒」今日公布最新民調，就國民黨準主席鄭麗文曾發表「以中國人自豪」言論，62.1%受訪者表示不認同；對於未來國民...

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨天公布首波黨務人事，副主席將由前秘書長李乾龍、前黃復興主委季麟連接任，遭質疑「世代交替」喊...

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，國民黨已確定基隆市長謝國樑尋求連任提名，謝國樑今表示，他有意爭取連任，並指議長童子瑋...

鄭麗文路線決定藍2028成敗 小笠原欣幸提2可能：黃金劇本有機會政黨輪替

日本學者小笠原欣幸昨(22)日在臉書發表文章指出，鄭麗文的當選，代表國民黨路線再度向「中國認同」靠攏，這是自2016年洪秀柱以來首見的親中派領袖，顯示黨內意識型態出現轉折。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。