藍白大團結？鄭麗文多次送暖柯文哲 白委感動：點滴在心頭

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨準主席鄭麗文。記者曾原信／攝影

國民黨新主席鄭麗文即將上任，然而鄭當選時賴清德總統僅送花籃、未發賀電，引發藍營不滿。對此，民眾黨立委張啓楷也出面力挺鄭麗文，批評賴清德「格局太小」，並強調民眾黨對鄭過去多次替白營前主席柯文哲發聲「點滴在心頭」，這份情誼將有助於後續藍白合作。

張啓楷在節目《大新聞大爆卦》透露，鄭麗文過去曾多次替柯文哲抱不平，對司法追殺事件仗義執言，甚至在宣布成立「在野大聯盟」時，親自前往台北看守所聲援。

張啓楷強調，柯文哲被關這麼久，是司法濫權、政治追殺，而鄭麗文願意在關鍵時刻挺身而出，讓民眾黨非常感念。

回顧選前，鄭麗文因「京華城案」怒批柯文哲，稱柯「連垃圾都不如」，引發外界質疑藍白關係，但最終仍以高票當選黨魁。柯文哲日前也回應，「為了國家，這一頁已經翻過去了」，展現願意放下過往、合作共事的態度。

至於賴清德總統未發賀電一事，張啓楷則批評，一個泱泱大黨，送來的花那麼小，寫個高票當選，連賀詞都沒寫。賴發賀電給日本首相高市早苗當然是正常，但為什麼對國內最大在野黨主席，連個賀詞都不發？

張啓楷認為賴清德錯過了一個表示高度跟團結的機會，「總統就是一個國家團結的象徵！連賀電這都不做，人民會怎麼去看這個總統？」

鄭麗文 柯文哲 張啓楷 民眾黨

鄭麗文新人事布局 傳吳宗憲將任文傳會主委？他曝沒被徵詢過但球來就打

國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵...

民調／6成2民眾不認同鄭麗文「以中國人自豪」 言論

媒體「震傳媒」今日公布最新民調，就國民黨準主席鄭麗文曾發表「以中國人自豪」言論，62.1%受訪者表示不認同；對於未來國民...

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨天公布首波黨務人事，副主席將由前秘書長李乾龍、前黃復興主委季麟連接任，遭質疑「世代交替」喊...

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，國民黨已確定基隆市長謝國樑尋求連任提名，謝國樑今表示，他有意爭取連任，並指議長童子瑋...

鄭麗文路線決定藍2028成敗 小笠原欣幸提2可能：黃金劇本有機會政黨輪替

日本學者小笠原欣幸昨(22)日在臉書發表文章指出，鄭麗文的當選，代表國民黨路線再度向「中國認同」靠攏，這是自2016年洪秀柱以來首見的親中派領袖，顯示黨內意識型態出現轉折。

