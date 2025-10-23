藍白大團結？鄭麗文多次送暖柯文哲 白委感動：點滴在心頭

國民黨新主席鄭麗文即將上任，然而鄭當選時賴清德總統僅送花籃、未發賀電，引發藍營不滿。對此，民眾黨立委張啓楷也出面力挺鄭麗文，批評賴清德「格局太小」，並強調民眾黨對鄭過去多次替白營前主席柯文哲發聲「點滴在心頭」，這份情誼將有助於後續藍白合作。

張啓楷在節目《大新聞大爆卦》透露，鄭麗文過去曾多次替柯文哲抱不平，對司法追殺事件仗義執言，甚至在宣布成立「在野大聯盟」時，親自前往台北看守所聲援。

張啓楷強調，柯文哲被關這麼久，是司法濫權、政治追殺，而鄭麗文願意在關鍵時刻挺身而出，讓民眾黨非常感念。

回顧選前，鄭麗文因「京華城案」怒批柯文哲，稱柯「連垃圾都不如」，引發外界質疑藍白關係，但最終仍以高票當選黨魁。柯文哲日前也回應，「為了國家，這一頁已經翻過去了」，展現願意放下過往、合作共事的態度。

至於賴清德總統未發賀電一事，張啓楷則批評，一個泱泱大黨，送來的花那麼小，寫個高票當選，連賀詞都沒寫。賴發賀電給日本首相高市早苗當然是正常，但為什麼對國內最大在野黨主席，連個賀詞都不發？

張啓楷認為賴清德錯過了一個表示高度跟團結的機會，「總統就是一個國家團結的象徵！連賀電這都不做，人民會怎麼去看這個總統？」