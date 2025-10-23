民調／6成2民眾不認同鄭麗文「以中國人自豪」 言論

媒體「震傳媒」今日公布最新民調，就國民黨準主席鄭麗文曾發表「以中國人自豪」言論，62.1%受訪者表示不認同；對於未來國民黨選舉影響，有55.9%國民黨支持者認為，鄭麗文接任黨魁，對於未來國民黨選舉會產生更有利的影響。

針對鄭麗文當選國民黨主席對國民黨未來選舉可能的影響，28.4%受訪者表示會更有利，24.2%表示更不利，18.7%認為沒影響，28.8%無意見。

根據交叉分析，國民黨支持者中，55.9%受訪者認為鄭麗文當選對國民黨未來選舉會產生更有利的影響；民進黨的支持者中，有48.5%認為鄭麗文會對國民黨未來選舉產生更不利的影響。至於期待藍白合作的民眾黨支持者，有40.3%受訪者認為會更有利。不偏任何黨者，有50.6%受訪者表示無意見。

鄭麗文選舉期間曾發表「以中國人自豪」言論，根據震傳媒民調，62.1%受訪者表示不認同，24.5%表示認同。交叉分析顯示，國民黨支持者中，61.3%表示認同，33.7%表示不認同；民進黨支持者中，88.8%表示不認同；民眾黨支持者中，有60.9%表示不認同。

在族群分析中，表示認同比例高於全國較多者，是男性、50至69歲、高中職以及專科學歷；表示不認同比例高於全國較多者，為女性、20至49歲、大學以上學歷。此結果顯示，在藍白陣營中，仍有一定比例支持者不認同鄭麗文的「以中國人自豪」言論，同時，在全國性調查中，年輕族群與高學歷者，多數較不認同鄭麗文此項言論。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI「電腦輔助電話訪問系統」進行電話訪問。「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。

此外，在震傳媒9月15日到16日的政黨傾向調查中，國民黨為27.5%，民進黨為23.8%，民眾黨為17.6%，不偏任何黨為24.6%。該次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年9月15日至9月16日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI「電腦輔助電話訪問系統」進行電話訪問。「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,076人（加權前家戶535份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。