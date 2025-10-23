國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨天公布首波黨務人事，副主席將由前秘書長李乾龍、前黃復興主委季麟連接任，遭質疑「世代交替」喊假的；國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥呼籲，大家先不要預設立場，先看看他們接下來怎麼做。另外，有關鄭過去「共機圍台是在保護台灣」言論，國民黨立委牛煦庭認為，相信鄭麗文有智慧跟社會對話，大家不必無限放大特定言論。

鄭麗文11月1日就任國民黨主席，黨務人事布局引發關注。鄭麗文辦公室昨公布首波人事，李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。外界質疑，根本沒有達到所謂「世代交替」，甚至紅統色彩鮮明。

國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，黨籍委員並於會後接受媒體聯訪時回應。林沛祥呼籲，大家先不要預設立場，聽其言、觀其行，李乾龍過去擔任過秘書長，熟稔黨務，就先看看國民黨主席當選人鄭麗文下一步。

另外，外界也議論鄭麗文過去「共機圍台是在保護台灣」言論，國民黨立委牛煦庭認為，黨主席選舉已經結束，過度聳動煽動話語應適可而止，鄭麗文後續黨務組建及路線都會接受社會大眾檢驗，馬上要面對2026、2028，除要跟黨內也要跟社會對話，相信鄭麗文有智慧處理，沒必要無限放大特定言論，行為才是根本。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。圖／取自UDN TV
