國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨天公布首波黨務人事，副主席將由前秘書長李乾龍、前黃復興主委季麟連接任，遭質疑「世代交替」喊假的；國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥呼籲，大家先不要預設立場，先看看他們接下來怎麼做。另外，有關鄭過去「共機圍台是在保護台灣」言論，國民黨立委牛煦庭認為，相信鄭麗文有智慧跟社會對話，大家不必無限放大特定言論。

鄭麗文11月1日就任國民黨主席，黨務人事布局引發關注。鄭麗文辦公室昨公布首波人事，李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。外界質疑，根本沒有達到所謂「世代交替」，甚至紅統色彩鮮明。

國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，黨籍委員並於會後接受媒體聯訪時回應。林沛祥呼籲，大家先不要預設立場，聽其言、觀其行，李乾龍過去擔任過秘書長，熟稔黨務，就先看看國民黨主席當選人鄭麗文下一步。