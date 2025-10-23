小笠原：鄭麗文若高舉中國認同 賴清德連任可能性提高

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選，日本政治學者小笠原欣幸今日表示，鄭麗文選戰中主張「中國認同」而當選，現出兩種不同的展望，第一種是親中領導風格，第二種是調整路線，退居幕後專注於地方選舉的準備工作，若這兩種「劇本」連結到2028大選，對國民黨而言較理想是第二種，但也可能是第一種，高舉中國認同，企圖扭轉台灣輿論的發展，賴清德總統連任的可能性提高，成為國民黨的糟糕劇本。

小笠原欣幸指，鄭麗文在選戰中表示：「我所帶領的國民黨，要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說『我是中國人』。國民黨主席要有清楚的中國認同。」雖然如何界定「親中」需要謹慎，但鄭的這番發言無疑是明確的親中路線。相較之下，對手郝龍斌在與中國關係上展現出相對審慎的立場。在選戰中主張偏向中國認同立場而當選黨主席，這是自2016年的洪秀柱以來首見。2017年以後的吳敦義、江啟臣、朱立倫三位主席，都採取了顧及中間選民的立場。

小笠原欣幸表示，這次選舉中，黨內出現了值得注意的聲音，宣稱「中國介入黨主席選舉」。而且指出這點的還是來自候選人陣營。支持郝龍斌的趙少康指出，中國或境外帳號大量分享鄭麗文的短影音和貼文，並散布對郝龍斌的批評。

小笠原欣幸認為，趙少康是深藍的代表人物，在黨內組織了「戰鬥藍」團體，在2024年總統大選中也成為國民黨的副總統候選人。就是這樣的人物指出了「中國的選舉介入」。而結果是，被認為獲得中國支持的鄭麗文勝選。趙少康在選後對鄭麗文提出忠告，要求她「清除黨內的親中勢力」。

小笠原欣幸也說，鄭麗文當選後，習近平隨即以中國共產黨總書記名義發出賀電。賀電中寫道：「期望兩黨（國民黨與共產黨）堅持共同政治基礎，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作，推進國家統一」。將這段訊息與鄭麗文在選戰期間的發言對照，可以發現鄭的言行正符合中國的期待。這次國民黨主席選舉的特徵，可以說是中國屬意的候選人在中國網路操作的支援下當選。

小笠原欣幸分析，僅以中國介入來解釋鄭麗文的當選，在分析上是不夠充分的。鄭麗文的支持度在短期間內擴增，也有黨內狀況和候選人特質的因素。國民黨的黨員結構正在高齡化，據稱3分之2的黨員年齡在65歲以上。這些高齡黨員的中國認同較強，對台灣認同擴散的台灣社會現況感到格格不入的結構正在加深。換言之，國民黨黨員的意識與台灣一般選民的意識之間存在落差。在這些黨員之間，對採取溫和路線的黨內建制派的不滿，以及對改變的期待醞釀已久。這與對朱立倫主席的不信任感重疊，讓人認為郝龍斌將會延續朱立倫體制。

小笠原欣幸表示，鄭麗文的演說風格可謂爽快俐落。將複雜的現象單純化，區分敵我並痛批敵人的演說，讓支持者聽了感到無比痛快。活用這種特性製作成1分鐘的短影音，效果可謂倍增。鄭麗文的演說在Facebook、Instagram、YouTube等社群媒體上，同時公開完整版演說影片和短影音，但符合時代潮流的短影音所獲得的關注度有天壤之別。在台灣，中高齡層的網路使用率很高。短影音透過LINE不斷擴散。

小笠原欣幸分析，鄭麗文當選的背景，存在著這樣的時代背景：當出現一個讓人期待能打破僵局的人物時，就會在網路上不斷擴散。這不僅限於國民黨的鄭麗文，民眾黨的柯文哲也在年輕族群中取得成功，或許與在自民黨黨員投票中領先的高市早苗，以及在最近選舉中大有斬獲的參政黨，具備共通的因素。

小笠原欣幸認為，無論由誰擔任黨主席，鞏固與民眾黨的在野聯盟（藍白合），在2026年的地方選舉中獲勝，並在2028年總統大選爭取政黨輪替，這個大方向是相同的。但是，鄭麗文當選主席後，浮現出兩種不同的展望。第一種是，究竟是按照黨主席選舉時的發言路線，自己站在第一線將黨拉向親中路線的領導風格？第二種是，進行路線調整，退居幕後專注於地方選舉的準備工作？這將大大改變展望。觀察選戰過程，似乎會走向第一種，但由於鄭麗文的戰略觀、襄助黨主席的幕僚團隊都還不明朗，應避免過早斷言。

小笠原欣幸再指，將這兩個劇本連結到2028年總統大選來思考。對國民黨而言，較為理想的是第二種的方向，由鄭麗文鞏固深藍陣營，盧秀燕以維持現狀路線擴大中間選民的支持，黃國昌則鞏固柯文哲年輕粉絲的支持，這樣的分工體制。藉此擴大在野黨的支持實現政黨輪替，將是國民黨的黃金劇本。

小笠原欣幸說，也有可能是相反的劇本。第一種的方向，將會是鄭麗文及其背後的支持者高舉「中國認同」，企圖扭轉台灣輿論的發展。台灣的認同結構，如歷年民調所示，維持現狀是多數派，自我認同是中國人的非常少，很難想像這個結構會在2年後突然改變。如此一來，國民黨將與台灣主流民意正面衝突。儘管對民進黨長期執政的不滿開始浮現，但最終賴清德連任的可能性將提高，成為國民黨的糟糕劇本。

小笠原欣幸表示，如果鄭麗文堅持自己的領導地位，可能會與國民黨有力的總統候選人盧秀燕之間產生摩擦。在當選主席後，鄭麗文發表了值得玩味的發言，表示黨內有能力參選總統的政治人物「可能不只一位」。盧秀燕陣營對此發言應該相當敏感，畢竟國民黨的總統候選人已經連續3次在推選過程狀況不斷。實際上，結果也可能落在黃金劇本與糟糕劇本之間。

小笠原欣幸說，關於藍白合，鄭麗文展現出積極的態度，這一點對民眾黨而言應該是有利的。但是，國民黨各縣市的地方情況不同，在地方選舉中禮讓民眾黨幾個選區以「強化藍白合」，說來容易做來卻相當困難。明年春節過後，鄭麗文的手腕將立即受到考驗。台灣的內政，在國民黨取得7到8月大罷免戰役大勝後，形勢看似對國民黨有利，但鄭麗文的登場增添了變數。朝野的勢力之爭會朝哪個方向有利發展，目前還不明朗。鄭麗文將會提出什麼方針具有舉足輕重的影響。目前只能持續觀察國民黨的路線和總統候選人的推選將如何發展。