傳鄭麗文恐成連家「傀儡」 鍾佳濱：重點是別成中共傀儡

國民黨前立委鄭麗文當選國民黨主席，外界傳出鄭可能成為黨內特定勢力傀儡，甚至為國民黨副主席連勝文鋪路接棒蔣萬安參選台北市長一事。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，民進黨更關切的是，台灣民眾不希望有任何政黨，成為中共的傀儡，「這才是我們觀察的重點。」

鍾佳濱今上午接受媒體時事聯訪，指出外界質疑鄭麗文背後有股勢力操控，對這樣的說法都尊重，每個政黨都有自己的傳統，也有自己的規則，民進黨比較關切的是，台灣民眾不希望有任何台灣的政黨，成為中共的傀儡，這才是他們觀察的重點；至於新上任的國民黨主席依附在既有黨內哪一個勢力之下，他想這是國民黨內部的事情。

至於鄭麗文被挖出過去曾有一些爭議言論，鍾佳濱指出，鄭麗文的主張是否會跟過去的主張有所切割，這是一個值得觀察的重點，鄭麗文過去在立法院質詢時，曾以「非常極度附和中共」的言論，質疑行政院前院長蘇貞昌，當時蘇院長回應「大家不會擔心我的愛國情操與捍衛國家的決心。」反而指出，鄭麗文聲稱中共軍機繞台是在「宣示主權」的說法，絕對不可能為國人接受。

鍾佳濱表示，這一段歷史不可能被消除的，未來鄭麗文是否會修正立場、跟調整，社會都會密切注意。