鄭麗文路線決定藍2028成敗 小笠原欣幸提2可能：黃金劇本有機會政黨輪替

國民黨主席選舉於10月18日落幕，前立委鄭麗文以50.1％得票率勝出，成為新任黨主席。日本學者小笠原欣幸昨(22)日在臉書發表文章指出，鄭麗文的當選，代表國民黨路線再度向「中國認同」靠攏，這是自2016年洪秀柱以來首見的親中派領袖，顯示黨內意識型態出現轉折。

小笠原指出，本次選舉原本預期由台中市長盧秀燕出馬，但盧婉拒參選後，黨內陷入群雄角逐局面。最終，原被視為非主流的鄭麗文憑藉精準操作短影音的「空戰」策略，搭配明快、二元化的演說風格，在中、高齡黨員之間透過日常以LINE分享短片，迅速累積支持，進而擊敗老牌政治人物郝龍斌。此次選舉投票率達39.5％，黨員結構中65歲以上者占三分之二，被視為影響結果的關鍵。

鄭麗文在選戰中主張「國民黨要讓全體台灣人自豪地說『我是中國人』」，明確表態親中立場。她的言論在當選後隨即獲中國國家主席習近平賀電呼應，賀電中提及「堅持共同政治基礎，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣」，引發外界關注兩岸政黨關係是否將再度緊密。

小笠原分析，鄭麗文的當選不僅反映出黨員的中國認同傾向，也顯示對朱立倫時期溫和路線的不滿。許多高齡黨員對台灣社會主流的「本土化」趨勢感到疏離，因此渴望更明確的政治立場。

值得注意的是，本次選舉期間亦傳出中國介入爭議。郝龍斌陣營支持者趙少康指出，中國或境外帳號大量轉發鄭麗文的競選影片，並散布對郝龍斌的批評。小笠原認為，雖難以證實直接干預，但中國的「網路輿論操作」可能間接助長了鄭的聲勢。

展望未來，小笠原提出兩種可能發展，一為由鄭麗文親自領導黨務，堅持親中立場，試圖扭轉台灣社會輿論；二為在鞏固深藍基本盤後，退居幕後，讓盧秀燕代表國民黨與民眾黨合作，尋求政黨輪替。

他指出，若鄭堅持親中路線，恐將與台灣主流民意正面衝突，使民進黨在2028年大選中更具優勢，成為國民黨的糟糕劇本。但若採第二路線，藉「藍白合」策略整合反綠力量，國民黨仍有機會翻盤。且由鄭麗文鞏固深藍陣營，盧秀燕以維持現狀路線擴大中間選民的支持，黃國昌則鞏固柯文哲年輕粉絲的支持。小笠原認為，這樣的分工體制對國民黨較為有利，也將是國民黨在2028年的黃金劇本，可藉此擴大在野黨的支持，進而實現政黨輪替。

小笠原認為，鄭麗文採取何種路線迎戰2028，其決定將大大改變展望。觀察選戰過程，似乎會走向第一路線，但由於其本人的戰略觀、襄助黨主席的幕僚團隊都還不明朗，應避免過早斷言。

而「藍白合」態度積極，這對民眾黨有利，但地方派系與選區利益分配將成最大挑戰。明年春節後，鄭的新領導班底及藍白協商進展，將是觀察國民黨能否穩住局勢的關鍵。小笠原欣幸強調，鄭麗文的當選，象徵國民黨重返意識型態的辯證核心，但能否平衡深藍情感與中間選民的支持，將決定國民黨能否在2028年重新執政。