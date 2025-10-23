聽新聞
觀察站／新黨魁重老將 世代交替淪口號？

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨準黨魁鄭麗文昨天公布首波人事，一如預期地任命李乾龍擔任副主席兼秘書長、前黃復興黨部主委季麟連為副主席。李乾龍熟稔黨務，與地方派系、議長系統有交情；季麟連作為競選期間固守軍系、黃復興黨部票倉，更是功不可沒。但這波人事起手式只見倚重老將穩定局勢，卻少了「世代交替」的新意。

李乾龍對秘書長業務的嫻熟、以文化與信仰交流展開兩岸交流，都可無縫接軌，立即上手。他昨天受訪也證實，是受到鄭麗文請託，「老幹新枝」，因此答應幫忙。至於季麟連出任副主席，形同安撫軍系與深藍的信號。

雖然黨內有人認為，新世代領頭加上資深支柱續任的混合策略，並非壞事，除可穩定派系支持，也能增加黨務運作效率。不過，鄭麗文此次參選主打世代交替，任用老將的決定，引發外界質疑其領導配置，顯然仍深受舊派系結構影響，「新黨魁卻是舊人主導」的印象，恐削弱其世代交替的訴求。

此外，鄭麗文選擇「新舊交融」的黨務布局，未來仍面臨諸多挑戰，包括如何盡速弭平黨內競選期間造成的分裂，鞏固勝選動能；以及，對外如何對接社會主流民意，維持朱立倫時期好不容易打造的新媒體世代，走出過去「老藍男」的窠臼。否則，如果只是下修新黨魁年齡，黨內要職仍由舊人續位，世代交替恐怕又將淪為口號。

