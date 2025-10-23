鄭麗文首波黨務人事 副主席李乾龍、季麟連

國民黨主席當選人鄭麗文十一月一日就任，黨務人事布局引發關注。鄭麗文辦公室昨公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，待徵詢後，陸續公布。

季麟連曾批評裁撤黃復興黨部是「乾綱獨斷」。媒體詢問國民黨文傳會主委林寬裕，未來是否會擔心改革走倒退路、甚至恢復過去「黨中有黨」的情況？林寬裕表示，國民黨這四年來，年輕化、內造化的路線已獲得肯定，也獲得大多數選民認同，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。

鄭麗文昨接受廣播專訪，對外界質疑她勝選是「黨意與社會脫節」，她表示不認同，因黨員雖年齡結構偏高，但她宣布參選以來，網路支持度高達六七成，很多是年輕人，這跟實際黨員反應滿相符。如同大罷免完封，不是國民黨多強，而是大家忍無可忍，不能坐視民進黨繼續掌權，她的論述、性格，符合大家期待。

至於黨內質疑領導威望不足，鄭麗文說，以前黨主席是高高在上領導人，「真的很大咖」，尤其執政時更不用講，現在她就是一個桶箍，是溝通者、協調者、行動者、執行者的角色。

針對鄭麗文首波人事，國民黨立委林沛祥指李乾龍是中肯選擇；國民黨立委王鴻薇表示其他人事應盡量年輕化；國民黨立委游顥則是持肯定態度。但有不少藍營立委表示「這不方便評論」、「現在很敏感」。

國台辦：共同政治基礎加強往來

國民黨主席當選人鄭麗文表態願意赴陸與中共總書記習近平見面，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應表示，大陸願在既有共同政治基礎上，和中國國民黨加強高層往來。

對於陸委會認為台灣主流民意反對九二共識，朱鳳蓮說，兩岸關係發展事實一再證明，「九二共識」是台海和平的定海神針；堅持「九二共識」就能給兩岸帶來和平。