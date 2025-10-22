快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

鄭麗文嘆民進黨未致賀電 徐國勇嗆「江啟臣當選主席中共也沒給賀電」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照

國民黨新任主席鄭麗文日前表示，當選黨魁後，國民黨中央收到中共中央總書記習近平賀電，但民進黨、主席賴清德只送上花籃，未致賀電，讓她感到「沒有格局，是台灣的悲哀」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，若鄭麗文覺得悲哀，相信她會繼續悲哀下去，且中共之前在江啟臣當選國民黨主席時也沒給賀電，鄭麗文應該先去罵中共，但笑她不敢。

徐國勇指出，鄭麗文當選國民黨主席的第一時間，民進黨就發出了「兩個期盼、一個提醒」聲明，已經給了，是鄭麗文自己不把這當賀電。徐說，包括卓榮泰先前當選民進黨主席時，國民黨也是以「期盼」等語當賀電，現在鄭麗文講沒有賀電這件事，只會讓全國人民覺得莫名其妙。

對於鄭麗文稱要來收拾民進黨，徐國勇也回嗆，政黨間彼此都在自由民主國度競爭，什麼叫「收拾」呢？他深深不以為然。台灣是主權獨立國家，現在名稱叫中華民國，不是中國的一部分，對於國民黨主席說台灣是中國的一部分，甚至還說過中國軍機繞台是行使管轄權，這會傷害到國家主權，且台灣人民也不會接受。

徐國勇指出，按照國際法，國家的組成要素是人民、領土、主權、和他國交流的能力，血緣、宗教、語言都不是國家要素，所以不要再說都講中文就是中國人，錯了。印度講英文，也沒有變成英國人，且難道信基督教，就會變以色列人嗎？要講血緣的話，部分的人祖先可能是來自清朝、明朝，這沒錯，但現在不管先來後到，都是中華民國國民。

鄭麗文 國民黨 民進黨 徐國勇 黨主席 主權

延伸閱讀

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

鄭麗文拿下黨主席非偶然 媒體人：外界對國民黨存3大誤判

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

相關新聞

鄭麗文首波黨務人事 李乾龍任副主席兼秘書長

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室今公布第一波黨部人事安排，副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連；其餘黨務人事包括一級黨務主管...

黨主席任期將屆 朱立倫月底率211名黨務主管、黨工總辭

國民黨主席選舉上周落幕，黨主席朱立倫今在立院黨團幹部布達授證典禮表示，他的任期在下周六劃下句點，包括他與副主席、秘書長等...

季麟連任副主席 黃復興黨部恢復有望？國民黨回應了

國民黨主席當選人鄭麗文今宣布任命前黃復興黨部季麟連為副主席，被問及是否會擔心黃復興黨部改革將走回頭路，國民黨文傳會主委林...

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款，國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應這項號...

鄭麗文嘆民進黨未致賀電 徐國勇嗆「江啟臣當選主席中共也沒給賀電」

國民黨新任主席鄭麗文日前表示，當選黨魁後，國民黨中央收到中共中央總書記習近平賀電，但民進黨、主席賴清德只送上花籃，未致賀...

鄭麗文「賴清德花籃」 藏著賴總統急需的朝野兩岸鑰匙

鄭麗文當選國民黨主席，國內政黨競合進入新局；兩岸也因國民黨主席的異動，產生了微妙的關係變化。賴總統上任一年多，兩岸政策迄今未被多數國人認可，日前的「賴清德」花籃，或許可以給他一點啟發。 4年前朱立倫當選黨主席當天，身兼民進黨主席的時任總統蔡英文即發賀函，期待兩黨未來繼續合作。鄭麗文10月18日當選當晚，並未收到賴總統的賀函，而是在隔天才收到署名「賴清德」、寫上「高票當選」的恭賀花籃。 撇開有人故意惡作劇，冒名幫賴清德送花，這個沒有頭銜的「賴清德」花籃，其實頗耐人尋味，也富有深意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。