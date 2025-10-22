鄭麗文嘆民進黨未致賀電 徐國勇嗆「江啟臣當選主席中共也沒給賀電」

國民黨新任主席鄭麗文日前表示，當選黨魁後，國民黨中央收到中共中央總書記習近平賀電，但民進黨、主席賴清德只送上花籃，未致賀電，讓她感到「沒有格局，是台灣的悲哀」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，若鄭麗文覺得悲哀，相信她會繼續悲哀下去，且中共之前在江啟臣當選國民黨主席時也沒給賀電，鄭麗文應該先去罵中共，但笑她不敢。

徐國勇指出，鄭麗文當選國民黨主席的第一時間，民進黨就發出了「兩個期盼、一個提醒」聲明，已經給了，是鄭麗文自己不把這當賀電。徐說，包括卓榮泰先前當選民進黨主席時，國民黨也是以「期盼」等語當賀電，現在鄭麗文講沒有賀電這件事，只會讓全國人民覺得莫名其妙。

對於鄭麗文稱要來收拾民進黨，徐國勇也回嗆，政黨間彼此都在自由民主國度競爭，什麼叫「收拾」呢？他深深不以為然。台灣是主權獨立國家，現在名稱叫中華民國，不是中國的一部分，對於國民黨主席說台灣是中國的一部分，甚至還說過中國軍機繞台是行使管轄權，這會傷害到國家主權，且台灣人民也不會接受。

徐國勇指出，按照國際法，國家的組成要素是人民、領土、主權、和他國交流的能力，血緣、宗教、語言都不是國家要素，所以不要再說都講中文就是中國人，錯了。印度講英文，也沒有變成英國人，且難道信基督教，就會變以色列人嗎？要講血緣的話，部分的人祖先可能是來自清朝、明朝，這沒錯，但現在不管先來後到，都是中華民國國民。