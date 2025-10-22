快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

季麟連任副主席 黃復興黨部恢復有望？國民黨回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（左）在退役上將季麟連（右）陪同下參加復興崗23期同學年會。本報資料照（記者潘俊宏／攝影）
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（左）在退役上將季麟連（右）陪同下參加復興崗23期同學年會。本報資料照（記者潘俊宏／攝影）

國民黨主席當選人鄭麗文今宣布任命前黃復興黨部季麟連為副主席，被問及是否會擔心黃復興黨部改革將走回頭路，國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨年輕化、內造化的路線已經獲得肯定，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。

季麟連過去曾批評黃復興黨部的裁撤是乾綱獨斷，媒體詢問，季麟連擔任副主席，是否會擔心改革走倒退路、甚至恢復過去「黨中有黨」的情況？

林寬裕今在中常會後受訪表示，國民黨四年來在黨主席朱立倫帶領下，年輕化、內造化等路線已經獲得肯定，也獲得大多數選民認同，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。

林寬裕表示，相信不會產生這種狀況，這次選舉過程中大家可看到，很多黨員自主投票、也都認同國民黨這樣的路線，目前朱立倫的組織內造、精簡，扁平等路線，都是因應時代需求，「萊爾校長系列」已經是最好的說明，「永遠以迎合時代需求來打好每一場選戰，這是國民黨一定會走的路。」

國民黨 黃復興黨部 新主席

延伸閱讀

黨主席任期將屆 朱立倫月底率211名黨務主管、黨工總辭

鄭麗文首波黨務人事 李乾龍任副主席兼秘書長

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

鄭麗文拿下黨主席非偶然 媒體人：外界對國民黨存3大誤判

相關新聞

鄭麗文首波黨務人事 李乾龍任副主席兼秘書長

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室今公布第一波黨部人事安排，副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連；其餘黨務人事包括一級黨務主管...

黨主席任期將屆 朱立倫月底率211名黨務主管、黨工總辭

國民黨主席選舉上周落幕，黨主席朱立倫今在立院黨團幹部布達授證典禮表示，他的任期在下周六劃下句點，包括他與副主席、秘書長等...

季麟連任副主席 黃復興黨部恢復有望？國民黨回應了

國民黨主席當選人鄭麗文今宣布任命前黃復興黨部季麟連為副主席，被問及是否會擔心黃復興黨部改革將走回頭路，國民黨文傳會主委林...

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款，國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應這項號...

鄭麗文「賴清德花籃」 藏著賴總統急需的朝野兩岸鑰匙

鄭麗文當選國民黨主席，國內政黨競合進入新局；兩岸也因國民黨主席的異動，產生了微妙的關係變化。賴總統上任一年多，兩岸政策迄今未被多數國人認可，日前的「賴清德」花籃，或許可以給他一點啟發。 4年前朱立倫當選黨主席當天，身兼民進黨主席的時任總統蔡英文即發賀函，期待兩黨未來繼續合作。鄭麗文10月18日當選當晚，並未收到賴總統的賀函，而是在隔天才收到署名「賴清德」、寫上「高票當選」的恭賀花籃。 撇開有人故意惡作劇，冒名幫賴清德送花，這個沒有頭銜的「賴清德」花籃，其實頗耐人尋味，也富有深意。

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

鄭麗文當選國民黨主席，藍營內部質疑鄭未承諾不選2028，且未來難定台中市長盧秀燕於一尊。媒體今就此問題詢問盧秀燕，盧說「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。