季麟連任副主席 黃復興黨部恢復有望？國民黨回應了

國民黨主席當選人鄭麗文今宣布任命前黃復興黨部季麟連為副主席，被問及是否會擔心黃復興黨部改革將走回頭路，國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨年輕化、內造化的路線已經獲得肯定，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。

季麟連過去曾批評黃復興黨部的裁撤是乾綱獨斷，媒體詢問，季麟連擔任副主席，是否會擔心改革走倒退路、甚至恢復過去「黨中有黨」的情況？

林寬裕今在中常會後受訪表示，國民黨四年來在黨主席朱立倫帶領下，年輕化、內造化等路線已經獲得肯定，也獲得大多數選民認同，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。

林寬裕表示，相信不會產生這種狀況，這次選舉過程中大家可看到，很多黨員自主投票、也都認同國民黨這樣的路線，目前朱立倫的組織內造、精簡，扁平等路線，都是因應時代需求，「萊爾校長系列」已經是最好的說明，「永遠以迎合時代需求來打好每一場選戰，這是國民黨一定會走的路。」