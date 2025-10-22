黨主席任期將屆 朱立倫月底率211名黨務主管、黨工總辭

國民黨主席選舉上周落幕，黨主席朱立倫今在立院黨團幹部布達授證典禮表示，他的任期在下周六劃下句點，包括他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，11月1日交接，以建立慣例。

朱立倫表示，他的任期將在下周六畫下句點，謝謝立法院黨團一起打拚，成為國會第一大黨，今年又經歷驚濤駭浪，在民進黨的大惡罷之下，大家團結一致，每一席守住。他還特別點名立委葉元之，「今天葉元之坐在這裡我都很開心，你是我守到最後一分鐘的，」大家都很辛苦，團結努力每一席都守住了，要不負人民所託，強力加油。

朱立倫說，謝謝大家對國民黨四年來不離不棄，所有民眾對他們的支持，包括主席、副主席、秘書長等所有一級主管，一律在本月底總辭，11月1日交接。

他說，為建立慣例，各縣市黨部主委，以及所有隨主席同進退的黨工一律總辭，以尊重新任主席的任命權。因為國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。未來在新主席帶領下，國民黨團結、能更強更好，祝福鄭麗文帶領下的國民黨團結勝選。

此次國民黨總辭人數為211名，其中包括專職幹部22名。朱立倫對在場立委說，立院黨團幹部則是按照任期，「你們沒有總辭問題，羅智強要繼續捐50萬元，我們非常歡迎。」