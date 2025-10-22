快訊

112年「役男免疫率」高達16%？劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應準主席鄭麗文號召，將他參選中國國民黨主席時出版的新書「我當主席──改造國民黨，決戰賴清德」所得書款50萬元，捐給中國國民黨。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應準主席鄭麗文號召，將他參選中國國民黨主席時出版的新書「我當主席──改造國民黨，決戰賴清德」所得書款50萬元，捐給中國國民黨。圖／聯合報資料照

為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款，國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應這項號召，將他參選中國國民黨主席時出版的新書「我當主席──改造國民黨，決戰賴清德」所得書款50萬元，捐給中國國民黨。

羅智強表示，這本書截至目前大約銷售3千本，書款他已陸續捐作三個方向。捐出50萬元給花蓮縣政府，協助光復鄉災後重建；捐出36萬元購買「萊爾校長紓壓球」，支援朱立倫主席的挺黨工募款行動；此次再捐出50萬元，響應鄭麗文主席的小額募款呼籲。

羅智強表示，這筆捐款，對他而言，有三層意義。第一，略盡棉薄之力。國民黨的財務確實艱困，每年約3億元的黨務支出，都是沉重負擔。這是他為黨盡的一份心意。

羅智強指出，第二，回饋書友的信任。這本書是他為參選國民黨主席而出版。雖然未能當選，但他希望把書友支持買書的心意，轉化成對黨最有意義的助力。

羅智強提到，第三，傳達團結的信念。他想對所有同志說一句肺腑之言：「選舉結束，就是團結的開始。」

羅智強強調，無論大家對選舉結果有什麼感受，祝福也好，期待也罷，現在共同的責任，就是守護中華民國、下架民進黨、下架賴清德總統。「新主席鄭麗文，仍然需要我們全力支持、團結同行。而我期許也相信，鄭主席會把大家的意見記在心上。鄭麗文加油！中國國民黨加油！」

國民黨 羅智強 鄭麗文

延伸閱讀

喊話樂見習近平！鄭麗文接藍營黨魁 三挑戰恐成最大考驗

鄭麗文拋赴陸會晤習近平 廖達琪：一定要強調中華民國

影／鄭麗文籲政府遞出橄欖枝 緩和兩岸劍拔怒張局勢

【重磅快評】鄭麗文點將是一言堂？賴清德才是乾綱獨斷

相關新聞

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款，國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應這項號...

九二共識是通關密語？ 侯友宜：按中華民國憲法就是大家的共識

國民黨主席當選人鄭麗文表示「九二共識」是通關密語，為和平「願見習近平」。新北市長侯友宜今天表示，國家其實是有法律的，按照...

邱垂正質疑「通關密語」 鄭麗文反酸「不要裝傻」

國民黨主席當選人鄭麗文稱九二共識是兩岸通關密語，她也願意見中國國家主席習近平。行政院長卓榮泰昨表示，若能在中華民國主權不...

喊話樂見習近平！鄭麗文接藍營黨魁 三挑戰恐成最大考驗

國民黨新任黨主席，前立委鄭麗文以壓倒性之姿勝出。但她20日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，表示未來願意爭取與剛發賀電的中國國家主席習近平會面，引外界熱議；另外在競選期間的兩岸論述，也讓部分藍營黨公職憂心忡忡。到底鄭麗文從朱立倫手中接棒後的藍軍挑戰有哪三項？民眾黨黃國昌第一時間致電恭賀，未來藍白合希望高嗎？

2028盧秀燕定於一尊？鄭麗文：公平制度尋最強人選

前立委鄭麗文當選國民黨主席，藍營內部質疑，鄭未承諾不選二○二八，未來難定台中市長盧秀燕於一尊。鄭麗文昨表示「過慮了」。

鄭麗文拋赴陸會晤習近平 廖達琪：一定要強調中華民國

國民黨準主席鄭麗文提出赴中國大陸會晤中共總書記習近平，引發討論。台灣民主基金會執行長廖達琪今在直播節目「志聖鮮思」，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。