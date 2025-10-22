響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款，國民黨立院黨團書記長羅智強今早表示，他決定響應這項號召，將他參選中國國民黨主席時出版的新書「我當主席──改造國民黨，決戰賴清德」所得書款50萬元，捐給中國國民黨。

羅智強表示，這本書截至目前大約銷售3千本，書款他已陸續捐作三個方向。捐出50萬元給花蓮縣政府，協助光復鄉災後重建；捐出36萬元購買「萊爾校長紓壓球」，支援朱立倫主席的挺黨工募款行動；此次再捐出50萬元，響應鄭麗文主席的小額募款呼籲。

羅智強表示，這筆捐款，對他而言，有三層意義。第一，略盡棉薄之力。國民黨的財務確實艱困，每年約3億元的黨務支出，都是沉重負擔。這是他為黨盡的一份心意。

羅智強指出，第二，回饋書友的信任。這本書是他為參選國民黨主席而出版。雖然未能當選，但他希望把書友支持買書的心意，轉化成對黨最有意義的助力。

羅智強提到，第三，傳達團結的信念。他想對所有同志說一句肺腑之言：「選舉結束，就是團結的開始。」

羅智強強調，無論大家對選舉結果有什麼感受，祝福也好，期待也罷，現在共同的責任，就是守護中華民國、下架民進黨、下架賴清德總統。「新主席鄭麗文，仍然需要我們全力支持、團結同行。而我期許也相信，鄭主席會把大家的意見記在心上。鄭麗文加油！中國國民黨加油！」