鄭麗文拿下黨主席非偶然 媒體人：外界對國民黨存3大誤判

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人陳鳳馨分析國民黨新任黨主席鄭麗文勝選並非偶然，並認為外界對藍營黨主席選舉存有3大誤判。 聯合報系資料照
國民黨改選黨主席，前立委鄭麗文以壓倒性之姿勝出。對於鄭麗文能從激烈的選戰中脫穎而出，資深媒體人陳鳳馨認為，這場選舉反映出黨內基層渴望改革與世代轉型的強烈心聲。

陳鳳馨昨(21)日在政論節目《少康戰情室》上指出，社會外界對這場國民黨黨主席選舉普遍存在三大誤判。首先，她認為，許多人誤以為國民黨仍受「人頭黨員大戶」掌控，但實際上，此次12萬名黨員的投票結果，顯示許多黨員不辭辛勞、長途跋涉，只為親自投下手中一票，「這不是被動員，而是主動表達對黨未來方向的期待」。她認為國民黨黨員的自主性與行動力之高，「超乎外界想像」。

第二個誤判是平均年齡結構。外界多認為國民黨黨員年齡偏高，因此會支持年紀較長或政治資歷深厚的候選人，但結果恰好相反。陳鳳馨分析，黨內資深黨員內心其實最支持世代交替，希望年輕世代趕快接班，不然的話，「他們很擔心國民黨沒辦法持續下去」。

第三個誤判則與地理區域有關。外界常以為南部地區黨員較受派系影響，但陳鳳馨指出，她來自高雄，許多當地朋友坦言：「在高雄，連承認自己是國民黨員都不敢」，但正因如此，他們更希望國民黨能「贏回尊嚴」、「有一個完全不一樣的機會」，渴望黨的重新定位與新形象。

她透露，選前接獲許多基層回饋，「最後幾天就知道鄭麗文的勝算很大」，顯示這股改革動能早已在黨內累積許久，勝選並非偶然。

對於鄭麗文的兩岸論述，包括引起熱議的「境外網軍」、「中共介選」，陳鳳馨認為，她反而沒那麼擔心，因為她真正見過網軍頭子，表示聰明的網軍不會只設一個境外IP，這樣也太過廉價，通常都會設二至三個，否則很快就會被查獲。

鄭麗文 國民黨 年輕世代

