2028盧秀燕定於一尊？鄭麗文：公平制度尋最強人選

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，藍營內部質疑，鄭未承諾不選二○二八，未來難定台中市長盧秀燕於一尊。鄭麗文昨表示「過慮了」。

她說，國民黨是尊重制度的政黨，黨內有能力、有能量可以問鼎總統的政治明星，可能不只一位，未來就讓制度公平、公開幫國民黨產生最強、也是大家心目中最適合的人選，很有可能包括盧秀燕，大家不用擔心。

鄭麗文昨接受電視台專訪，會前媒體詢問，傳出前台北縣長周錫瑋出任副主席，前立委邱毅、蔡正元將任黨務一級主管。

鄭麗文表示，大家都在幫她報派人士，「我怎麼能請得動他們啦。」

藍營內部有聲音質疑，鄭麗文未來恐「令不出黨中央」。國民黨立委游顥說，鄭麗文對立院非常熟悉，大家都是老同事，配合上早有默契。

游顥說，鄭麗文日前拜會國民黨團，當天只是乙級動員，但幾乎能到場的立委都到場了，大家互動熱絡，相信未來要整合立院、各地方山頭一定順利。

游顥也說，鄭麗文當過黨團書記長，很熟悉黨團運作，又擔任過黨副秘書長，熟悉黨務運作；未來黨團有議題，黨中央也可配合發動記者會，並協同地方組織配合推動宣傳，而且她不會在意傳統框架，或是繁文縟節，以靈活快速節奏作戰，未來將帶領國民黨展現在野監督的行動力及爆發力。

國民黨前立委李德維說，鄭麗文一定會尊重黨團自主，不會以強勢命令方式，因為她非常了解立委們在想什麼，未來黨中央與黨團間的連結絕對不是問題。

