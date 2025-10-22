邱垂正質疑「通關密語」 鄭麗文反酸「不要裝傻」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰黃婉婷李成蔭／台北報導
國民黨主席當選人鄭麗文（右）昨表示，這些年來兩岸劍拔弩張、兵凶戰危，已經引起國際社會高度的憂慮了，難道民進黨政府毫不自知？記者蘇健忠／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文稱九二共識是兩岸通關密語，她也願意見中國國家主席習近平。行政院長卓榮泰昨表示，若能在中華民國主權不被侵犯剝奪等前提下，期待鄭麗文與中共總書記習近平見面。鄭麗文表示，她會把這番話當正面鼓勵，更期待民進黨政府體認到民眾殷殷期盼兩岸和解，現在就可遞出橄欖枝緩和兩岸局勢。

卓榮泰昨赴立法院備詢前表示，民間團體跟中國任何交流，只要合法合規，政府不會禁止。

卓揆表示，若鄭麗文有機會與習近平見面，希望鄭能站在中華民國主權不被侵犯、且不改變台灣人民自由民主生活的前提下，「我倒期待她拿出日前贏過國民黨五位主席候選人的力道」，雙方健康有序地交流。

鄭麗文日前說，九二共識、反對台獨是通關密語，若能化解兩岸矛盾、推動和平共榮，什麼人她都願意見。

陸委會主委邱垂正昨問「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

鄭麗文昨表示，邱垂正不要裝傻、裝不懂，以陸委會主委的身分跟位置，應該更嚴肅、更慎重去面對兩岸關係。

她說，在李登輝總統時期，就因為九二共識開啟兩岸破冰交流；到了馬英九總統八年擴大和平交流，也讓中華民國的國際參與擴大。

鄭麗文說，九二共識所謂的通關密語，是全民最期待兩岸和平穩定的關係，這些年來兩岸劍拔弩張、兵凶戰危，已經引起國際社會高度的憂慮了，難道民進黨政府毫不自知？

針對美中台關係、台積電投資美國等議題，鄭麗文昨接受中視專訪時表示，台灣不該淪為大國博弈的犧牲品，也絕對不可以變成可割可棄的棋子，最後被犧牲消耗殆盡。

鄭麗文 國民黨 邱垂正 習近平 黨主席

