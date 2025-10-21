鄭麗文拋赴陸會晤習近平 廖達琪：一定要強調中華民國

國民黨準主席鄭麗文提出赴中國大陸會晤中共總書記習近平，引發討論。台灣民主基金會執行長廖達琪今在直播節目「志聖鮮思」，表示鄭麗文要赴中國大陸見習近平，要看大環境是否允許，也要符合台灣人的福祉與利益，並且一定要強調台灣的民主體制。她也提醒，中國人一定要強調是「中華民國人」，鄭麗文不能省略。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等，邀請廖達琪討論鄭麗文當選後，國民黨如何於兩岸關係著力。

廖達琪表示，鄭麗文選前強調要讓台灣人自認是「中國人」，而這個中國人有明確標題是「中華民國人」。習近平賀電正是擷取中國人三個字，當前許多台灣民調顯示近7成民眾自認「台灣人」，「中國人與台灣人雙重認同」已降至3成左右，「單一中國人」認同非常稀少。因此支持「中國人」的鄭麗文當選主席，對習近平來講是好消息。

廖達琪提醒，中國人一定要強調是「中華民國人」，鄭麗文不能省略。如果為了跟習近平打交道，而把全稱濃縮成中國人，並不可取，對台灣人也是不可承受之重。

廖達琪指出，習近平現在強調中國夢、中華民族偉大復興，跟全球的右派、國族主義排外一樣。現在鄭麗文也呼籲這個，其實有點可惜。兩岸都尊崇孫逸仙，國父三民主義強調民族、民權、民生，三角缺一不可。如果現在只講民族復興，並不健全。她說，她代表民主基金會強烈呼籲，鄭麗文在兩岸論述時，民主絕對不能忘，因為這是台灣共同的DNA與命脈。

廖達琪表示，2015年朱立倫訪陸後，隔年大選只得381萬票，是史上最低，國民黨痛徹肺腑，之後肯定無法再去；加上2019年「反送中」，跟中國大陸接觸在台灣成為硬傷。每個議題都有生命循環，來自大環境轉變，因此鄭麗文如要見習近平，要想大環境是否夠成熟，也要思考是否符合台灣人的福祉與利益。如果只想著為國民黨好的話，氣度不夠高。

陳學聖說，2015年朱立倫主席訪陸見習近平後，後面的黨主席都沒有再去，朱立倫這一屆黨主席任內也沒去過。而鄭麗文反其道而行，強調自己一定要去，在兩岸關係上必有新的轉變。

何志勇表示，選後習近平傳來賀電，有兩個特殊之處，一個是「世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋」，一個是「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」此二都是習近平常用語，但「百年變局」多用在國際場合，凸顯「中國崛起」，這是首度在兩岸情境中用；後者則是2021年中共建黨百年開始用，主要用來勉勵青年，這次是習近平第一次在對國民黨主席當選人的賀電中提到「中國人」。顯見習近平對鄭麗文當選後的國民黨，會有不一樣的局面。

何志勇續指，鄭麗文的覆電基本參考2013年前總統馬英九連任主席時的覆電，其中關鍵詞包括「九二共識」、「反對台獨」、「和平發展」、「中華民族」、「交流合作」等，可預見馬前總統在鄭麗文任內的兩岸工作推動上，將扮演重要的角色。