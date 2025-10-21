影／鄭麗文籲政府遞出橄欖枝 緩和兩岸劍拔怒張局勢

針對陸委會主委邱垂正酸「通關密語」是要通到哪，通到配合習近平國家統一的言論，國民黨主席當選人鄭麗文下午受訪時表示，陸委會主委不要裝傻，以他的身分跟位置應該要更嚴肅的，或者是更慎重的去面對兩岸的關係，眾所周知兩岸就是在李登輝總統時期的九二共識，開啟了兩岸破冰交流，到馬英九總統的8年，看到了兩岸擴大和平的交流，讓中華民國的許多國際參與的空間有著非常大的擴大。所以九二共識，所謂的通關密語，就是大家也是全民最期待的兩岸和平穩定的關係，畢竟這些年來兩岸的劍拔怒張，甚至於讓大家感受到兵凶戰危，已經不是臺灣人民的憂慮，已經是區域、甚至是國際社會高度的憂慮，難道民進黨政府毫不自知嗎？

鄭麗文表示，已經一而再，再而三強調，國民黨是一個尊重制度的政黨，國民黨裡頭未來有能力也有能量，可以問鼎總統的政治明星，可能也不只1位，所以未來讓制度會公平公開的幫中國國民黨產生ㄧ個最強也是大家心目中最適合的人選，包括盧秀燕市長。

行政院長卓榮泰受訪表示，若國民黨新任主席鄭麗文能站在中華民國主權不被侵犯剝奪，且不會改變台灣人民自由民主生活方式這個前提下，「期待她（鄭麗文）拿出日前贏過中國國民黨5位主席候選人的力道跟中國共產黨的習主席見面，雙方進行健康有序的交流」。

鄭麗文表示，這是正面的鼓勵，能從民進黨政府的閣揆口中說出這樣子正面期待的話，她也會非常的珍惜、也知道這是非常的難得。當然這是有前提的，當然他是有所保留的，但基本上，卓揆此番談話還是正向、正面的看待，未來國民黨主席能與共產黨主席或者是總書記進行兩岸的交流。

鄭麗文也希望兩黨的交流，未來能為兩岸和平鋪下更好的道路、或橋樑，更期待執政黨跟政府，能有共同的體認，瞭解到百姓殷殷期盼兩岸的和解，若政府能現在就遞出橄欖枝，即可為兩岸劍拔怒張的局勢來緩和，那是眾人所共同期待的。