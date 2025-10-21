邱垂正問「通關密語」通到哪？鄭麗文：陸委會不要裝不懂

國民黨 主席當選人 鄭麗文 表示，九二共識是兩岸通關密語。 陸委會 主委 邱垂正 今問，「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？鄭麗文表示，陸委會不要裝不懂，這些年來兩岸劍拔弩張，全台人民甚至國際社會已高度憂慮，難道民進黨政府毫不自知？

鄭麗文今接受電視台專訪前受訪表示，以陸委會主委的身分跟位置，應該要更嚴肅、更慎重去面對兩岸關係。兩岸就是在李登輝總統時期的九二共識，開啟兩岸破冰交流；到了馬英九總統的8年，兩岸擴大和平交流，也讓中華民國有許多重要的國際參與。

鄭麗文說，九二共識，所謂的通關密語，也是全民最期待的兩岸和平穩定的關係，畢竟這些年來兩岸關係甚至讓大家感受到兵凶戰危，已經不是台灣人民的憂慮，已經是區域甚至是國際社會高度的憂慮了，難道民進黨政府毫不自知？

對於行政院長卓榮泰說，若能在中華民國主權不被侵犯剝奪等前提下，期待鄭麗文拿出贏過5位國民黨主席候選人的力道，與習近平見面，進行健康有序的交流。

鄭麗文說，她會把卓榮泰的這番談話當作是正面鼓勵，當然他是有前提的、是有所保留的，她也希望國共兩黨交流，未來能為兩岸和平鋪下更好的道路或橋樑，當然更期待的是，執政黨跟政府，如果能有共同的體認瞭解到百姓殷殷期盼兩岸的和解，從現在就可以遞出橄欖枝來緩和兩岸局勢，那真的是大家所共同期待的。

對於基層憂心國民黨未來選舉將被貼紅標籤，鄭麗文說，這些都是過慮了，選舉已經結束，希望選舉時的激情能慢慢恢復平靜，未來國民黨一定會展現新氣象，大家一定會團結。至於民進黨貼標籤這件事已經是老議題了，民進黨打反中抗中牌已經嚴重失靈，甚至引起反感，他們還要這樣無謂的貼標籤，受傷的不會是國民黨。

鄭麗文說，希望民進黨三思，不要老是用這種負面選舉，她一再呼籲，希望台灣政黨停止過去長期的惡鬥內耗，導致台灣空轉，希望台灣的政黨競爭能回歸良性正面。

此外，有台中議員質疑，鄭麗文競選黨主席的過程中，未承諾不會選2028，未來難定台中市長盧秀燕於一尊？

鄭麗文說，「過慮了」，國民黨會是尊重制度的政黨，黨內未來有能力、也有能量可以問鼎總統的政治明星，也可能不只一位，所以未來就讓制度公平、公開幫國民黨產生最強、也是大家心目中最適合的人選，很有可能包括盧秀燕市長，大家不用擔心。

針對國民黨主席的責任額，以及黨務經費籌措方面，外界有「紅錢」質疑。鄭麗文笑稱「連錢都要貼標籤啊？」她的責任額1000萬元在登記參選的那一天已經交了，未來她當然會努力募款，這也是身為黨主席必定要負起的責任，大家不用擔心。

鄭麗文說，相信以大家對國民黨的新的期待關注度，還有對國民黨未來的信心，募款會因為國民黨行情水漲船高會更加順利，她更期待小額募款、捐款，積沙成塔、聚少成多，大家不要小看，這也會是一筆很大的數字，而且穩定的捐款，相信國民黨不會在這上面產生太大問題。