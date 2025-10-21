快訊

【重磅快評】鄭麗文點將是一言堂？賴清德才是乾綱獨斷

聯合報／ 主筆室
新當選國民黨主席的鄭麗文（中）拜會國民黨立法院黨團，表示明年要從台灣尾開始贏，並點名藍委柯志恩、蘇清泉及謝龍介，「若南台灣你們三人都贏的話，我們就出頭天了」。記者曾吉松／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文昨天拜會立法院國民黨團時發下宏願，表示明年要從台灣尾開始贏，並點名藍委柯志恩、蘇清泉及謝龍介，「若南台灣你們三人都贏的話，我們就出頭天了」；這番話綠營覺得刺耳，綠媒作文章，稱鄭違反程序正義，還要鄭立軍令狀。怪的是，綠營不容鄭點名柯志恩等三人，卻無視賴清德從北點到南，也沒要求賴立軍令狀，是在怕什麼？         

鄭麗文拜會立法院國民黨團是黨主席選舉後的起手式，她當場點名柯志恩、蘇清泉及謝龍介衝刺2026選情，也在預料之中。因為三人經營高雄、屏東、台南在黨內早有共識，現任主席朱立倫也老早就賦予任務，本月初還在中常會定調，指國民黨長期布局，現任6人要連任的縣市長都非常優秀，還有至少8民代兼任縣市黨部主委，也是大家公認的最佳候選人，而柯蘇謝就是朱立倫口中的其中3位。

換句說， 鄭麗文對著眾藍委說「若南台灣你們三人都贏的話，我們就出頭天了」，並非鄭麗文天外飛來一筆，而是朱立倫早有的佈局，未見綠媒說朱立倫違反程序正義，怎麼同樣的話由鄭麗文來說就意見一堆？

有意思的是，綠媒刻意訪問部分藍營人士，意見包括成立「2026與2028重返執政對策小組」、要求經黨內相關提名程序並徵詢地方的意見，或要求鄭應宣示「台南、高雄、屏東三個縣市最少要當選一個，否則辭去黨主席」，其實都和鄭麗文鼓舞柯志恩、蘇清泉及謝龍介陣營的士氣並無衝突，日後黨內程序還是會照走，要硬套「乾綱獨斷」、「一言堂」，未免牽強。 

若真要論「乾綱獨斷」、「一言堂」， 鄭麗文恐怕遠遠不及兼任民進黨主席的賴清德總統。在大罷免之後，賴馬不停蹄下鄉，不正是忙著「欽點」2026的屬意人選嗎？例如上月下鄉宜蘭縣，他極力勸進始終未點頭的宜蘭信賴之友會理事長林國漳，林抵擋不了眾人附合勸進，終於哽咽鬆口「願慎重考慮」，讓賴完成一塊重要拼圖。

日前賴清德又下鄉台中舉行閉門會議，賴在會中定調2026台中市長選戰就是由立委何欣純擔綱。雖何低調地說一切尊重中央黨部提名程序，尊重主席，但據與會人士轉述，「在一個小時的便當會中，討論過程幾乎沒有意見不同」，但要關注的是另一綠委蔡其昌，名義上是要忙職棒，也可能要接總召，但蔡真的不在意嗎？賴欽定何欣純，又有經過什麼黨內相關提名程序？這不是一言堂，又是什麼？

藍綠在新竹縣都有執政過，賴清德下鄉新竹，一路上大讚竹北市長鄭朝方年輕有為，把市政做得成功也等於是幫助新竹縣各項政務推動，這不是欽點鄭朝方，又是什麼？即使有人挑戰鄭朝方，這時敢出聲嗎？依綠媒的標準，這不是乾綱獨斷嗎？ 

更早的是台東縣，早在半年前賴清德即安排前立委賴坤成接任財團法人農業信用保證基金董事長，在交接典禮中，賴清德叫賴坤成好好待在台北，縣長選舉就交給綠委陳瑩就好了，在場的陳瑩沒有絲毫尷尬，坦然接受，致詞時還謝謝賴坤成「讓」禮讓，若非賴的「乾綱獨斷」，陳瑩會有一博縣長的機會嗎？

國民黨是民主政黨，黨內有不同聲音很正常，鄭麗文一番對同志打氣的話，綠媒特別感緊張，這表示鄭麗文一定是做對一些事，才會由綠媒急著發聲搞分化；民進黨一向自豪南部縣市綠得出油，台南甚至擺個西瓜就會贏，現在怎會在意鄭麗文點名誰參選台南、高雄及屏東，質疑國民黨辦不辦初選，是不是吃飽太閒了？

鄭麗文 賴清德

