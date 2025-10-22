喊話樂見習近平！鄭麗文接藍營黨魁 三挑戰恐成最大考驗

國民黨新任黨主席，前立委鄭麗文以壓倒性之姿勝出。但她20日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，表示未來願意爭取與剛發賀電的中國國家主席習近平會面，引外界熱議；另外在競選期間的兩岸論述，也讓部分藍營黨公職憂心忡忡。到底鄭麗文從朱立倫手中接棒後的藍軍挑戰有哪三項？民眾黨黃國昌第一時間致電恭賀，未來藍白合希望高嗎？

經過多月的廝殺後，上週六的國民黨主席選舉，由前立委鄭麗文以過半數的得票率勝出。由於鄭麗文競選期間的兩岸論述，偏向深藍、甚至統派，強調要讓台灣民眾驕傲的說「我是中國人」。她的當選引來許多2026、甚至2028的藍營選將的憂心，甚至有藍營基層黨公職嗆聲要退黨。這些批評聲中，尤以前中廣董事長趙少康的說法最受關注，直言「除非降低親中力量，否則會令不出黨中央。」

趙少康還呼籲鄭麗文穩住當前局勢即可，平穩過渡到2026、2028年，「千萬不要出花樣扯後腿。」他並直言，國民黨的當務之急是讓黨意靠近民意，不可距離社會主流意見與價值觀太遠，強調國民黨要體認選舉是在台灣選，選民在台灣而非中國大陸，國民黨應追求台灣2300萬人的最大利益。

黨意與民意為何出現落差？

這次選舉，趙少康言之鑿鑿稱「黨意與民意出現落差」，原因何在？清華大學兼任助理教授何志勇指出，主要原因是黨主席選舉，候選人鎖定的客群是黨員，這些黨員至少2/3的年齡在65歲以上，特別是先前被時任黨主席朱立倫裁撤的「黨中黨」黃復興黨部，就占1/3的黨員，是黨主席投票的大票倉。

問題是這些老黨員一來年紀大，且大多數都是「中國認同」，這樣的國族認同，與台灣目前的主流民意有巨大落差。以政大定期公布的「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢」來看，認同自己是「中國人」的台灣民眾，自2003年的25.5％，一路下降至目前的2.3％；認同自己是「台灣人」的台灣民眾，則是從17.6％一路走高，目前已達62.9％；雙重認同（認同自己是台灣人也是中國人）的民眾，也不是當時的主流民意，目前僅30.5％。

中共介選傳言，背後的現實

他指出，這次黨主席選舉之所以有外界討論的「中共介選」問題，主因就是國民黨黨員結構過老，沒辦法反映台灣現在的選民結構，「他們會認為，如果有海外的一些帳號、宣傳講（中國認同）的話，對他們來講，聽起來是幸福的。」何志勇說，選舉期間鄭麗文被抹紅，應只是當時政治上的一些攻防，只是這次黨主席選舉，有些陣營採取的是「對外廝殺」的方式，未來如何弭平之間的裂痕，鄭麗文可能需要花費不少功夫。

國民黨台北市議員詹為元指出，這次黨主席選舉期間，站在鄭麗文身邊的黨公職人員並不多，因此鄭麗文當選後的首要任務，就是去重新獲得藍營黨公職人員的支持。目前的共識是選完後一致對外、不扯後腿，但鄭麗文必須去消除黨內的一些疑慮。

特別是鄭麗文選舉期間的兩岸論述，一般評價是深藍、甚至有些統派思想，但詹為元觀察，鄭麗文選上後，不管是回應中國國家主席習近平的賀電，或是最新的說法，看起來還是回到過去國民黨「九二共識、一中各表」的基礎上。未來黨中央實際的兩岸政策，「要以鄭麗文選上黨主席後的發言為依歸。」

何志勇也認為，從過去來看，國民黨主席「選舉時提的訴求，與當選後推動的不可能一致」，當鄭麗文真的當上黨主席，要擁抱台灣多數民眾時，國族認同這部分一定會有所妥協。而外界對鄭麗文上台之後的期待，就是國民黨未來的兩岸政策，有機會更加明確，「因為她敢講。」黨員過老的結構性問題，他則建議國民黨未來轉成柔性政黨，以此擴大黨員基礎、納入更多元意見來解決。

最獲白營支持者認同，但藍白要整合難度仍高

至於未來的藍白合作，詹為元觀察，由於民眾黨主席黃國昌、白營指標性的KOL館長，對鄭麗文的說法均相對友善，「館長甚至在直播時明確支持鄭麗文」；外加選戰後期呈現的態勢是鄭麗文跟前台北市長郝龍斌的競爭，郝龍斌過去與白營的矛盾屢被挖出，使得這次藍營角逐黨魁的選將中，鄭麗文應最獲白營支持者認同。在這樣的盤勢下，讓鄭麗文更有機會去整合藍白陣營。

雖然白營的支持者較願意接受鄭麗文，但她所說的藍白整合機制，到目前為止仍只是一個概念，甚至20日談及2026年的新北市長人選時，還直白指出「國民黨會有最強的人選，」顯示所謂的藍白合仍挑戰重重。

何志勇說，這次6位選將都講支持藍白合，但這話並非說給國民黨員聽，而是講給民眾黨支持者的，「所以他沒辦法講得很仔細」，尤其許多藍營黨員都認為現在的國民黨應更強勢，深藍群眾對藍白合，從過去的民調來看，並沒有大家想的那麼高。他認為，現在所謂的藍白合，主要是選舉利益的考量，沒有理念的結合，在這樣的情況下，藍白合只會變成一種選舉口號。

藍營2028總統候選人可能生變

另外，鄭麗文這次競選期間，並未如大多數候選人一樣表態「2028支持盧秀燕」，詹為元表示，推舉盧秀燕角逐2028年總統大選是藍軍目前的共識，但台灣政治變化快速，如果鄭麗文黨主席當的有聲有色，到時候就是「民意說話」，2028年的藍營總統候選人，可能就會出現變動。

何志勇則認為，過去20年，以國民黨主席之尊角逐總統大位的只有兩個人，一是2012年爭取連任的馬英九、二是2016年的朱立倫，「沒有說總統候選人一定要是黨主席。」他認為，現在的國民黨已屬弱幹強枝，且整個趨勢已不可逆，未來國民黨應推動公辦初選，這樣如果盧秀燕真的是眾望所歸，就一定會勝出，大家就不用擔心所謂的密室政治或宮廷政治，把最有希望的人選給搓掉。

距離正式就任僅十日，鄭麗文即將面對兩岸論述、藍白整合與選舉布局的多重考驗。她必須在深藍與主流民意之間找到平衡，藍營才有機會找回重返執政的契機。

