【重磅快評】朝野鬥雞當家 李文忠戳破萊爾校長謊言

國民黨準黨魁鄭麗文出線，民進黨前立委李文忠直言，藍綠白都是「鬥雞當家」，眼中只有國內對手，忽略外面大敵當前，「豈止愚不可及」。李文忠一指對著在野黨，4指卻反指執政黨，賴清德總統日前國慶演還大喊「團結」，過幾天就原形畢露，這句「鬥雞當家」，戳破萊爾校長「大愚若智」的假面。

比較兩黨領導人的重要談話，賴總統在國慶演說表示，民主國家的政黨對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益。無論來自哪一個政黨，無論主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益。身為總統，他的使命是維護國家生存發展，團結2300萬台灣人民，堅持國家主權不容侵犯併吞。

鄭麗文當選感言指出，國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要再內部找敵人，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭，這才是人民殷殷期盼，期待民進黨不要再仇恨撕裂，也不要再打「仇中牌」，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭。

「團結」成為朝野領袖的交集，但賴總統所謂的「政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益」，顯然是話中有話，喊話在野黨要重視國家利益，至於何謂「國家利益」，當然是執政黨說了算。鄭麗文直接把話挑明，點名民進黨「仇中牌」撕裂對抗，只是為操縱選舉和內部鬥爭。朝野各說各話，團結諷刺地成為「沒有交集的交集」。

最大在野黨改選黨主席，賴清德原本有機會促進朝野善意，但他不送賀函、僅送不具頭銜的花籃，潛台詞就是這個祝福「既非總統、也不代表民進黨」。鄭麗文昨天反問「何必呢？」這本是朝野和解伸出橄欖枝的好契機，民進黨也算泱泱大黨，可惜賴總統還是不屑做這樣的事，沒有這樣的格局，是台灣的悲哀。

對於鄭麗文重申九二共識、反對台獨，願意赴陸拜會中共總書記習近平。賴總統昨天意有所指說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「所謂九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平，這是不可能的事情。」鄭麗文隨後受訪時反嗆，民進黨許多論述偏離正確的歷史事實，定海神針就是九二共識、遠離戰火就是反對台獨，這才是最新的主流民意。

賴總統的鬥雞當家，不只獲得李文忠認證，也早就經過民意公認。民進黨發動大罷免，賴總統從一開始猶抱琵琶半遮面，到後來直接下令黨公職大動員，當家鬧事自創「更大的民主」：「民主不是表決多數就贏」，大罷免最後鬥爭失敗，鬥雞總統才回頭喊團結，這不是愚民、什麼才是愚民？

賴總統想用團結口號掩飾鬥雞本性，結果一不小心就露出好鬥的雞腳，瞬間點燃朝野烽火連天，所謂的「團結國家」仍停留在國慶演說那一刻。