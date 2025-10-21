鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

「若國民黨新主席鄭麗文能與中國領導人習近平在主權不被侵犯、不改變台灣民主的前提見面，我們會很期待！」行政院長卓榮泰21日在立法院備詢前受訪說，民間團體跟中國的任何交流，只要合法合規，政府不會禁止；對於台美關稅談判進度，卓榮泰依舊三緘其口，僅表示會在健康、糧食安全與國家利益等前提下談。

盼鄭拿出選舉氣魄

卓榮泰21日到立法院進行施政總質詢。會前媒體詢問，國民黨新主席鄭麗文被認為是「紅統派」，還說願意跟中國國家主席習近平會面，是否會擔心接下來會影響台灣政局與立院生態？卓榮泰回應說，民間團體跟中國的任何交流，只要合法合規，政府不會禁止，希望鄭與中國的交流能合法合規。

「期待她拿出日前贏過國民黨五位主席候選人的力道，跟習近平見面！」卓榮泰強調，未來鄭麗文主席若有機會，能夠站在中華民國主權不被侵犯、剝奪，而且不會改變台灣人民自由、民主生活方式的前提下，與中國共產黨的習近平主席見面，讓雙方進行健康有序的交流的話，對此予以期待。

關稅談判確保健康

外傳台美關稅傳出有望以美規車進口零關稅、全面開放美豬，達成取消疊加稅率，媒體都相當關注談判進度。卓榮泰回應說，談判的進度持續在正面的進行中，行政院副院長鄭麗君所領軍的團隊也一直在做最後的書面文件彙整，但雙方還是秉持跟過去一樣的談判默契，因此不便對外透露。

卓揆強調，我方的立場在國家產業的利益之外，最重要的還是國人的健康跟糧食的安全，所以有關各個項目的任何談判，都會建立在這些原則上去進行，不會有特別的例外跟突出。

