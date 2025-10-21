牛煦庭：見習近平要有代表性 鄭麗文已開始整合

國民黨立委牛煦庭今早接受「千秋萬事」廣播專訪，談及國民黨主席選後情況，他表示，見中共總書記習近平要有代表性，準主席鄭麗文已開始整合工作，調整論述等，競選時聽其言，當選後觀其行，給鄭麗文一點時間。同時他也替現任主席朱立倫抱不平，表示朱沒有功勞也有苦勞，且朱有確實有功勞。

鄭麗文在黨主席競選期間，提出赴中國大陸會晤習近平，令鄭麗文被批「紅色代理人」。不過在10月18日選舉結果出爐後，鄭麗文亦提出三原則，不讓台灣成為麻煩製造者，不讓台灣地緣政治犧牲品，國民黨將作為區域和平的締造者。

牛煦庭說，國民黨被抹紅不是一兩天的事情，但當選者要顧慮的事就多了，不管這次說是建制派的贏或是非建制派的贏，到了這位子上，要顧慮的事情是一樣多，單則是一樣大的。國民黨（主席）其實是一個「屎缺」，黨主席第一要務就是被罵，因為做什麼都不對，國民黨是個大黨，本來就很多不同意見，很難做到100%的整合，隨著時代的變化，對於政治的想法不一樣，會有不同的期待。

牛煦庭替現任主席朱立倫抱不平，表示朱沒有功勞也有苦勞，且他不認為朱沒有功勞，雖然沒有拿下2024總統大選，但在國會是有斬獲的，大罷免是有守住的，新媒體部的表現非常的好，國際交流非常穩定，朱有其貢獻，但還是被罵。鄭麗文會遇到一樣的挑戰。

牛煦庭表示，很多人看到鄭麗文講要見習近平，就見縫插針，很多人解讀是鄭麗文願意見，可是他看的是要見但代表性是什麼，是否有足夠的基礎，若沒有足夠的基礎，見了等於白見，見的用意是用交流讓局勢緩和下來，才能談經濟的合作等，讓人民的福祉最大化，這本來就是國民黨的路線，不管誰當家，「交流、和平、穩定」一直都是國民黨的想法。

牛煦庭指，鄭麗文也清楚說明若無社會大眾的祝福，沒有足夠的代表性，見了又能代表什麼，所以這可以看到，這跟選舉時候不一樣，顧慮的事情變多了。唯一要務就是整合，要統合不同意見，要經歷之前主席經歷過的困境，展現領導力，鄭麗文有在統合，拜訪國民黨立院黨團，調整論述等，表示鄭麗文開始整合工作，這是為何他說要給鄭麗文一點時間，競選時聽其言，當選後觀其行。

賴清德總統說鄭麗文提「九二共識」，接受一中，得到和平是不可能的事情。對此，牛煦庭表示，賴總統臉皮夠厚，請問現在狀況有比較和平嗎？