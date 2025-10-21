綠委憂鄭麗文對台安全立場 秦日新：會聆聽外界關切

快訊

中央社／ 埃利科特市20日專電

前立委鄭麗文當選國民黨主席，民進黨立委王定宇今天表示，希望「老朋友」鄭麗文能將台灣安全置於見中共總書記習近平之前；國民黨駐美代表秦日新則說，不認為黨主席選舉期間的談話沒有調整空間，對於外界種種關切，相信她會仔細聆聽。

第24屆「美台國防工業會議」19日起至21日在馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）舉行，台灣執政黨、在野黨都派代表出席，包括民進黨籍立委王定宇、沈伯洋及民進黨駐美代表處主任蕭舜文；秦日新及空軍退役中將、國民黨中評委田在勱。

對於前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，王定宇今天在場邊記者會表示，前民進黨黨員鄭麗文是老朋友，期待她對台灣安全的重視能優先於會見習近平。對台灣人民而言、對守護中華民國來說，任何有助於安全的事情都超越黨派，若台灣不再安全，政黨競爭一點意義也沒有。

外界關注鄭麗文的兩岸政策及是否可能赴中會見習近平，她20日接受專訪表示，當然要見習近平，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。

另外，王定宇指出，鄭麗文對賴政府打造「台灣之盾」有許多意見，若是出於誤解，大家可以溝通。在國家安全架構上，「黨派應該是最不需要考量的。」

沈伯洋也說，不少人很關心台灣國內政治變化等因素是否會影響政府預算，例如國民黨新任主席過去曾批評國防預算

有關外界對鄭麗文的質疑，秦日新下午在另一場記者會上表示，鄭麗文在競選黨主席期間對國防預算提高到GDP的5%表達反對，某種程度也是反映台灣民眾近期對整個台美關係的憂慮。

秦日新說，鄭麗文當選後，已拜會國民黨立院黨團並預計拜會藍營執政的縣市聽取意見，這將有助她11月上任後，採取更能反映民意、黨員意見及從政同志需求的政策。他不認為選舉期間的一些談話是沒有任何協調、調整的空間，對於外界種種關切，相信鄭麗文會仔細聆聽。

他也表示，國民黨了解台灣面臨的安全威脅，「我們在支持國防預算增加的同時，也要善盡看守人民納稅錢的責任」，對於有可能浪費或不適當之處，都會提出來讓政府有所調整。

他呼籲，執政黨跟政府部門應盡力跟立法院、在野黨多溝通、協調，國民黨跟其他在野黨都支持擁護中華民國、愛護台灣，但一定要充分了解編列目的，審查預算才能有所本。

