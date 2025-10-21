鄭麗文喊「九二共識」是通關密語 邱垂正：通到配合習近平？
國民黨主席當選人鄭麗文昨天說「九二共識」是通關密語，為和平「願見習近平」。陸委會主委邱垂正今天表示，所謂「通關密語」是要通到哪，通到配合中共總書記習近平國家統一嗎？他除呼籲國人團結，捍衛中華民國、守護台灣外，也籲對岸在對等尊嚴下溝通對話、化解分歧，讓兩岸共榮成彼此共同目標。
鄭麗文當選國民黨主席，外界關注習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若能化解兩岸矛盾與歧見，推動和平合作，她「什麼工作都願意做，什麼人都願意見」。
邱垂正今早赴立法院院會前接受媒體聯訪時表示，所謂「九二共識」或「一個中國原則」作為兩岸通關密語，這重點要要通到哪裡？是要通到配合習近平國家統一嗎？大家都知道，2019年1月2日「習五條」之後，習近平重新定義了「九二共識」是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在『一國兩制台灣方案上』。」
邱垂正指出，在那之後，所謂「九二共識」、「一個中國原則」、「一國兩制」成為三位一體的對台政策，最終目標就是要消滅中華民國、併吞台灣，所以希望國人團結一致，共同維護國家主權尊嚴及自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國、守護台灣。
邱垂正呼籲對岸，若以兩岸人民生活福祉為重的話，台海和平互利互惠、共榮共存，應是彼此共同的目標，希望兩岸在對等尊嚴原則下溝通對話、化解分歧，透過交流取代圍堵、對話取代對抗，深化合作，讓兩岸共榮成為彼此共同的目標。
