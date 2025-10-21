鄭麗文願會習近平 卓榮泰酸：盼拿出贏過5位候選人的力道

國民黨主席當選人鄭麗文表態，有意赴大陸與中共總書記習近平見面。行政院長卓榮泰指出，若鄭麗文能與習近平見面，希望鄭麗文能站在中華民國主權不被侵犯、不改變台灣自由民主生活的前提下，「期待她拿出日前贏過中國國民黨5位主席候選人的力道」，雙方進行健康有序交流。

鄭麗文當選國民黨主席後，其兩岸立場被點名是「紅統派」，她昨在廣播節目被問到是否會中國與習近平見面，她認為，若能化解兩岸矛盾與歧見，當然會去，但重點是代表性，現在去只是代表國民黨主席，希望未來國民黨能贏得政權，她是代表全台灣的民意，這才重要。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。他說，民間團體跟中國任何交流，只要合法合規，政府不會禁止。

卓榮泰也說，如果有機會的話，盼鄭麗文能夠站在中華民國主權不被侵犯、剝奪，且不會改變台灣人民自由民主生活方式的前提下，與習近平見面，「我倒期待她拿出日前贏過中國國民黨5位主席候選人的力道」，雙方進行健康有序的交流，會予以期待。