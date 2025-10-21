國民黨新主席出爐 綠委籲台灣安全優先於見習近平

前國民黨立委鄭麗文當選國民黨主席，她表示會考慮赴中國大陸與中國國家主席習近平會面，民進黨立委王定宇20日呼籲鄭麗文要把台灣的安全放在見習近平之前。

對於鄭麗文在選舉期間表達無法接受我國國防預算達到GDP的5%，國民黨駐美代表秦日新表示，他相信有協調的空間，認為應該給鄭麗文一點時間形塑政策。

美台國防工業會議於20日於美國馬里蘭州登場，民進黨和國民黨都分別派出代表參加。

針對鄭麗文當選國民黨主席，代表民進黨出席的立委王定宇說，鄭麗文當選之後的第一優先似乎是見習近平，王定宇期待鄭麗文關心台灣的安全，能夠優先於她與習近平會面。

王定宇說，對守護中華民國來說，是不分黨派的，如果台灣不再安全，任何政黨的競爭都沒有意義；王定宇認為，政黨之間競爭的目的是保護國家安全、2300萬人的身家性命，否則國不成國，政黨也只是獨裁統治下的玩偶。

針對賴清德總統希望打造「台灣之盾」，王定宇說，他擔憂國民黨的新主席有很多意見；王定宇表示，如果新主席的意見是出於誤解，大家有溝通的空間。

王定宇指出，賴政府預計10月底、11月初，正式提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，到時會檢驗國民黨是否全力支持台灣國防。

不過，王定宇說，針對對應特別條例的特別預算未來能否順利過關，他不敢抱持樂觀，並指出，連國家年度預算現在都在立法院卡關。

對於鄭麗文當選國民黨主席，有可能影響國民黨對國防預算的支持，代表國民黨的秦日新認為說，鄭麗文當選並非因為她的兩岸立場，而是因為鄭麗文的訴求團結所有反民進黨的選民，願意共同來推翻民進黨錯誤的政策。

對於美國要求台灣提高國防預算，鄭麗文曾表達說，國防預算到達GDP的5%萬萬無法接受，指這對台灣財政而言是不可能，也不合理，秦日新表示，鄭麗文正展開謝票的感謝之旅，除了感謝大家在選舉期間對鄭麗文的支持，也聽取大家的意見。

秦日新指出，台灣國防預算要達到GDP的5%，甚至10%，有實際上的難度，而負責任的政府也應該告訴民眾，國防預算的增加會排擠、犧牲掉哪些預算；不過，秦日新說，國民黨充分了解台海身處的危機，以及台灣安全面臨的威脅，願意做出相關的努力，也支持國防預算的短期增加。

秦日新認為說，他相信鄭麗文在選舉期間做出的談話有協調、調整的空間；秦日新也說，鄭麗文11月才走馬上任，大家要給她一點時間來形塑具體的政策細節。