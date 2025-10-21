【專家之眼】走在鋼索上的國民黨新主席

這次國民黨主席選舉充斥矛盾訊息，解讀方向有機會決定未來總統大選風貌。「君子慎始而無後憂」，新主席在謝票、撫平選舉恩怨的人事問題之餘，在兩岸事務上，正走往過半數黨員支持意向的調整風向，外界應該要多給她一些時間。

黨員給她的過半數支持，當然是希望重返執政。過去常有人說，國民黨主席選舉屬「封閉式小圈圈選舉」，甚至汙名化投票率較高的黃復興黨員，想像他們是保守反動力量，再加上「黨意能否代表民意」質疑。這類說法把黨員暗示為不顧現實的教條主義者，因之選出的黨主席也不能反映台灣主流民意。

先不管同樣質疑，為何不能用於台灣其他政黨，至少近幾次藍黨主席選舉，最後當選者，多是在登記候選人中，其經歷與實力是最可能帶領黨獲取執政權的人。以二O一七年吳敦義競選主席為例，他當時是黨內最孚眾望的本省籍政治人物，得票率也輕易過半，甚至在黨員數最多的高雄市，幾個黃復興黨部集中的區域也獲得壓倒性票數。換句話說，多數黨員是有大局觀的，渴望黨有重新執政機會。經過這幾年波折，意志只有更加堅定，鄭主席才會有如此突出的得票率。

而此次投票，多數分析黨員是因候選人選前表現於外的形象，「看起來」有機會與綠營一拚，非以其經歷或政策路線決定投誰。但若想執政，重點恐怕還是政策，尤其是兩岸路線。此次選民意向與政策路線其實有些矛盾。直白點說法是，相對於郝市長兩岸政見比較接近當前台灣多數民意，鄭主席外在看似求新求變，可是其選前論述走的卻是傳統路線；還讓人分不清的是，外界從領導們的發言與候選人背後支持者來解讀，未來究竟是連系、馬系，還是洪系將主導兩岸政策內涵？更現實的問題是，這些傳統路線可以吸引多數選票嗎？

選後鄭主席似乎已注意到符合當前民意期待的重要性了。她接受專訪談到是否赴中國大陸與習見面時表示，「這當然要」，另方面則又強調，如何成功凝聚台灣主流民意，這非常重要。

為免日後爭議太多，相信鄭會在以下兩議題上好好發揮，以便為重新執政鋪平道路：

一、對「內」擦亮中華民國招牌：藍營堅信中華民國派才是台灣主流民意，但在兩岸執政黨壓力下，「中華民國」甚或「中國」，其含義已被扭曲太過。新主席以「各表一中」回覆中共領導人習近平賀電起手式下，接下來該怎麼發展論述？如何讓多數人了解，其所主張的「中華民國」與「中國」，才是維持兩岸和平發展的唯一道路？甚或打算換方式表述？

二、對外捍衛台灣資產發展：面對兩岸經貿萎縮、中共或大陸社會對解決兩岸問題的急迫感、「讓美國再次偉大」對台的無限需索，乃至於大國競爭變局，國民黨如何帶領台灣左右逢源，堅持發展路線，而不是僅僅承受美陸兩邊壓力？

鄭主席選後路線立即的微調，讓人覺得身段柔軟，也是知曉兩岸路線重要性的明白人。然而，這時應該呼籲對岸有識之士：在藍營新主席揮出「各表一中」起手框架之後，是否該有智慧的回應、讓條路給鄭主席，發展凝聚台灣主流民意論述的空間？這將會為台灣未來大選鋪出坦途，否則，恐怕會有讓北京更不希望看到的情形出現。兩岸和平發展，又到了變化的關鍵時刻了。