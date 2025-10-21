鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注中共總書記習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若能化解兩岸矛盾與歧見，推動和平合作，她「什麼工作都願意做，什麼人都願意見」。

不過，賴清德總統昨參加僑務委員會議開幕時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「所謂『九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平』，這是不可能的事情。」

避戰火 反對台獨是新主流民意

對於賴總統的說法，鄭麗文隨後受訪時批評，民進黨的許多論述偏離了正確的歷史事實。定海神針就是九二共識，而遠離戰火就是反對台獨，她認為這是最新的主流民意。當初就是九二共識讓兩岸開始交流、化解歧見。

鄭麗文指出，九二共識完全符合中華民國憲法的一中精神，是促進兩岸對話與化解歧見的重要基礎，前總統馬英九八年任內，兩岸和樂、國際參與擴大、產業商機增加，沒有任何傷害台灣的地方；反觀民進黨拒絕九二共識後，兩岸跌入冰點，國際普遍擔心台海衝突風險升高，盼政府回到九二共識，才是穩定區域、維護和平的最佳方案。

鄭麗文昨上午接受廣播專訪，被問及習近平在賀電中首提「推進國家統一」，她表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，「有賀電還是伸出友誼的手」，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會被已讀不回，導致台灣人民權益受損。

批抗中牌 賴兩岸政策是死胡同

鄭麗文說，兩岸和平是國民黨最重要的事，要凝聚台灣的最大公約數，推動兩岸和平與和解，有更大民意做後盾，到對岸去會更有代表性，否則只是代表個人或少數人。她有信心，國民黨希望兩岸和解合作，這絕對是主流民意；大家已經認知到賴清德的兩岸政策是死胡同，抗中牌已徹底失靈，六成民眾已經反感、不想再玩這套。

被問有無可能赴陸會面習近平？鄭麗文說「當然要」，如能化解所有兩岸矛盾和歧見，推動兩岸和平合作，帶來兩岸共榮，「我什麼工作都願意做，什麼人都願意見」，「怕被貼標籤，就不要出來混了」。

賴清德總統（左二）昨天在僑務委員會議開幕典禮演說，提到國安議題，指和平不可能靠一紙協議就能得到。記者胡經周／攝影

朝野對話？ 府：若確定會說明

賴總統昨對僑胞演講時，提到國家安全議題。他表示，前總統蔡英文和他都在積極強化國防，對和平要有理想，但不能有幻想，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平。

至於賴總統九月曾說要展開朝野對話，目前是否有相關規畫？總統府發言人郭雅慧昨表示，如果有任何確定的話，總統府會對外也對國人說明。