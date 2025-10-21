聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

聯合報／ 記者鄭媁張文馨／台北報導
國民黨主席當選人鄭麗文（中）昨天拜會國民黨立法院黨團，強調黨中央會作為黨團最堅實後盾、並肩作戰。記者曾吉松／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文（中）昨天拜會國民黨立法院黨團，強調黨中央會作為黨團最堅實後盾、並肩作戰。記者曾吉松／攝影

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注中共總書記習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若能化解兩岸矛盾與歧見，推動和平合作，她「什麼工作都願意做，什麼人都願意見」。

不過，賴清德總統昨參加僑務委員會議開幕時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「所謂『九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平』，這是不可能的事情。」

避戰火 反對台獨是新主流民意

對於賴總統的說法，鄭麗文隨後受訪時批評，民進黨的許多論述偏離了正確的歷史事實。定海神針就是九二共識，而遠離戰火就是反對台獨，她認為這是最新的主流民意。當初就是九二共識讓兩岸開始交流、化解歧見。

鄭麗文指出，九二共識完全符合中華民國憲法的一中精神，是促進兩岸對話與化解歧見的重要基礎，前總統馬英九八年任內，兩岸和樂、國際參與擴大、產業商機增加，沒有任何傷害台灣的地方；反觀民進黨拒絕九二共識後，兩岸跌入冰點，國際普遍擔心台海衝突風險升高，盼政府回到九二共識，才是穩定區域、維護和平的最佳方案。

鄭麗文昨上午接受廣播專訪，被問及習近平在賀電中首提「推進國家統一」，她表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，「有賀電還是伸出友誼的手」，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會被已讀不回，導致台灣人民權益受損。

批抗中牌 賴兩岸政策是死胡同

鄭麗文說，兩岸和平是國民黨最重要的事，要凝聚台灣的最大公約數，推動兩岸和平與和解，有更大民意做後盾，到對岸去會更有代表性，否則只是代表個人或少數人。她有信心，國民黨希望兩岸和解合作，這絕對是主流民意；大家已經認知到賴清德的兩岸政策是死胡同，抗中牌已徹底失靈，六成民眾已經反感、不想再玩這套。

被問有無可能赴陸會面習近平？鄭麗文說「當然要」，如能化解所有兩岸矛盾和歧見，推動兩岸和平合作，帶來兩岸共榮，「我什麼工作都願意做，什麼人都願意見」，「怕被貼標籤，就不要出來混了」。

賴清德總統（左二）昨天在僑務委員會議開幕典禮演說，提到國安議題，指和平不可能靠一紙協議就能得到。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左二）昨天在僑務委員會議開幕典禮演說，提到國安議題，指和平不可能靠一紙協議就能得到。記者胡經周／攝影

朝野對話？ 府：若確定會說明

賴總統昨對僑胞演講時，提到國家安全議題。他表示，前總統蔡英文和他都在積極強化國防，對和平要有理想，但不能有幻想，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平。

至於賴總統九月曾說要展開朝野對話，目前是否有相關規畫？總統府發言人郭雅慧昨表示，如果有任何確定的話，總統府會對外也對國人說明。

九二共識 鄭麗文 台獨 國民黨 習近平 賴清德

延伸閱讀

鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

鄭麗文拜會國民黨立院黨團 宣示成為後盾與黨團併肩作戰

鄭麗文「親中」？ 黃國昌：捍衛自由民主是共同價值

鄭麗文：黨內憂親中是假議題 扣紅帽低估選民智慧

相關新聞

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注中共總書記習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若...

鄭麗文拜會國民黨立院黨團「2026從南台灣開始贏」

國民黨準黨魁鄭麗文昨天拜會國民黨立院黨團，並與選前批評她「履歷蒼白無力」的立委黃健豪上演「大和解」。鄭麗文說，黨中央會作...

鄭麗文願會習近平 白支持 綠示警

國民黨主席當選人鄭麗文表態，有意赴大陸與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，鄭麗文的願景與抱負，民...

國民黨內憂被貼紅統 鄭麗文：假議題

國民黨主席當選人鄭麗文的兩岸主張被貼上「紅統」標籤，中廣前董事長趙少康也憂心「令不出黨中央」。鄭麗文昨表示，這個憂慮是「...

國共九二通關 民進黨與共產黨仍溝通無門

前總統蔡英文執政之初提「九二事實」，後來成為北京口中「未完成的答卷」。從那時起至今十年，兩岸一直沒有所謂的官方對話管道。...

習近平電賀鄭麗文 國民黨主席的兩岸關係新挑戰

國民黨主席選舉18日落幕，中國大陸怎麼看當前的台灣、怎麼看鄭麗文當選國民黨主席，是個值得觀察的話題。本文從大陸政府、學者（知識分子）與一般人民（或網民）的視角來探討，並解析現今大陸已牢牢把握兩岸關係的主導權下，中國大陸國家主席習近平致賀電給當選國民黨主席的鄭麗文，代表了什麼意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。