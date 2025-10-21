鄭麗文願會習近平 白支持 綠示警

國民黨主席當選人鄭麗文表態，有意赴大陸與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，鄭麗文的願景與抱負，民進黨團都予尊重，「未來如果是要往中南海跑，根據兩岸人民關係條例規定，台灣各政黨不得代表國家簽訂任何協議」。

國民黨立委牛煦庭表示，鄭麗文在原話強調「代表性」，現階段大家都很清楚，國民黨首要面對二○二六及二○二八年選舉，無論如何一定會顧慮社會整體感受，如果真的要跟習近平會面，也要看看社會是否允許與祝福，這樣的會面也才有代表性。

民眾黨立委林國成表示，鄭麗文希望促進兩岸和平，也算是跨出國民黨改革第一步，改變過去躲躲藏藏的兩岸關係；儘管民進黨一定會大力抹紅，但兩岸若不交流、不協調，就會發生擦槍走火之事，況且多數民意希望台灣和平，鄭麗文願意大膽西進交流協調，「我認為應該要支持」。

鍾佳濱指出，如果鄭麗文要往中南部跑，民進黨一點都不會擔心，但若是往中南海跑，就要注意兩岸人民關係條例，台灣任何地方機關與政黨，不得代表國家與對岸簽訂任何協議。

中國社科院台灣研究所政治經濟室主任張華在環球時報刊文指出，即使「天然獨」也開始反思民進黨「反中抗中」操作的虛偽性；鄭麗文敏銳捕捉台灣民意變化，在參選期間高呼「我是中國人」，強調在九二共識、反對台獨基礎上強化交流，過去堅持此類主張者難以當選，但鄭以超過五成得票率勝出，反映國民黨基層及兩岸民意出現變化。