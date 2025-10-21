聽新聞
鄭麗文拜會國民黨立院黨團「2026從南台灣開始贏」

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰黃婉婷／台北報導

國民黨準黨魁鄭麗文昨天拜會國民黨立院黨團，並與選前批評她「履歷蒼白無力」的立委黃健豪上演「大和解」。鄭麗文說，黨中央會作為黨團最堅實後盾、並肩作戰，希望在她任內，二○二六年突破艱困選區，從南台灣開始贏，二○二八大選國會過半。

鄭麗文昨拜會國民黨立院黨團，逾四十名立委到場，一同競逐黨魁的立院黨團書記長羅智強、挺郝龍斌的立委賴士葆、挺羅智強的立委徐巧芯，以及競選期間批評鄭麗文的黃健豪等人皆到場。鄭麗文跟在場立委逐一握手致意，見到黃健豪更主動上前擁抱，還摸頭關心他「頭髮有點白」，黨內戲稱「一抱泯恩仇」。

黃健豪說，選舉過程總會有競爭與摩擦，結束後就要一致對外，他和鄭「因誤會而結合，因結合而了解」，往後也會多溝通，期待新主席贏得多數中間選民支持，國民黨重返執政。鄭麗文允諾，國民黨團成員在第一線，盼黨部可當最堅實後盾，甚至連結縣市政府、議會，讓國會隨時反映地方的需求。

談及在野合作，鄭麗文表示，希望過程開誠布公，務必為在野力量整合出最強團隊，拜會民眾黨主席黃國昌勢在必行、愈快愈好，等她上任會積極安排。媒體詢問，是否舉辦「黃鄭會」？黃國昌說，「這個還不急」，鄭尚未正式上任，大家工作非常忙碌，「我們有我們的想法，但不會事事堅持己見」。

不過，身兼民進黨主席的賴清德總統未發賀函給鄭麗文，僅送花籃祝賀。鄭麗文昨說，「何必呢？」這本是朝野和解伸出橄欖枝的好契機，民進黨也算泱泱大黨，可惜賴總統還是不屑做這樣的事，沒有這樣的格局，是台灣的悲哀。民進黨發言人吳崢則表示，民進黨皆循往例辦理。

鄭麗文 國民黨

相關新聞

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注中共總書記習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若...

鄭麗文願會習近平 白支持 綠示警

國民黨主席當選人鄭麗文表態，有意赴大陸與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，鄭麗文的願景與抱負，民...

國民黨內憂被貼紅統 鄭麗文：假議題

國民黨主席當選人鄭麗文的兩岸主張被貼上「紅統」標籤，中廣前董事長趙少康也憂心「令不出黨中央」。鄭麗文昨表示，這個憂慮是「...

國共九二通關 民進黨與共產黨仍溝通無門

前總統蔡英文執政之初提「九二事實」，後來成為北京口中「未完成的答卷」。從那時起至今十年，兩岸一直沒有所謂的官方對話管道。...

習近平電賀鄭麗文 國民黨主席的兩岸關係新挑戰

國民黨主席選舉18日落幕，中國大陸怎麼看當前的台灣、怎麼看鄭麗文當選國民黨主席，是個值得觀察的話題。本文從大陸政府、學者（知識分子）與一般人民（或網民）的視角來探討，並解析現今大陸已牢牢把握兩岸關係的主導權下，中國大陸國家主席習近平致賀電給當選國民黨主席的鄭麗文，代表了什麼意義。

