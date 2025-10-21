鄭麗文拜會國民黨立院黨團「2026從南台灣開始贏」

國民黨準黨魁鄭麗文昨天拜會國民黨立院黨團，並與選前批評她「履歷蒼白無力」的立委黃健豪上演「大和解」。鄭麗文說，黨中央會作為黨團最堅實後盾、並肩作戰，希望在她任內，二○二六年突破艱困選區，從南台灣開始贏，二○二八大選國會過半。

鄭麗文昨拜會國民黨立院黨團，逾四十名立委到場，一同競逐黨魁的立院黨團書記長羅智強、挺郝龍斌的立委賴士葆、挺羅智強的立委徐巧芯，以及競選期間批評鄭麗文的黃健豪等人皆到場。鄭麗文跟在場立委逐一握手致意，見到黃健豪更主動上前擁抱，還摸頭關心他「頭髮有點白」，黨內戲稱「一抱泯恩仇」。

黃健豪說，選舉過程總會有競爭與摩擦，結束後就要一致對外，他和鄭「因誤會而結合，因結合而了解」，往後也會多溝通，期待新主席贏得多數中間選民支持，國民黨重返執政。鄭麗文允諾，國民黨團成員在第一線，盼黨部可當最堅實後盾，甚至連結縣市政府、議會，讓國會隨時反映地方的需求。

談及在野合作，鄭麗文表示，希望過程開誠布公，務必為在野力量整合出最強團隊，拜會民眾黨主席黃國昌勢在必行、愈快愈好，等她上任會積極安排。媒體詢問，是否舉辦「黃鄭會」？黃國昌說，「這個還不急」，鄭尚未正式上任，大家工作非常忙碌，「我們有我們的想法，但不會事事堅持己見」。

不過，身兼民進黨主席的賴清德總統未發賀函給鄭麗文，僅送花籃祝賀。鄭麗文昨說，「何必呢？」這本是朝野和解伸出橄欖枝的好契機，民進黨也算泱泱大黨，可惜賴總統還是不屑做這樣的事，沒有這樣的格局，是台灣的悲哀。民進黨發言人吳崢則表示，民進黨皆循往例辦理。