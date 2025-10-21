國民黨內憂被貼紅統 鄭麗文：假議題

國民黨主席當選人鄭麗文的兩岸主張被貼上「紅統」標籤，中廣前董事長趙少康也憂心「令不出黨中央」。鄭麗文昨表示，這個憂慮是「假議題」，她的兩岸主張與言論禁得起考驗，扣人紅統帽子是最要不得的操作手法，抹紅是民進黨唯一的招，「他們缺乏想像力，就用廉價的標籤扣紅帽，太低估選民智慧」。

鄭麗文昨接受廣播專訪，被問及黨內憂心國民黨兩岸路線從中間藍變紅統，鄭麗文說，台灣民眾對政治非常厭煩，不做正事，毫無底線地反中、抗中，已讓人民反感，「我一點都不擔心這個問題」。當民進黨倒行逆施，如何保台護台，國民黨正確的兩岸主張，相信也是區域與國際社會的期待；國民黨扮演定海神針的角色，才會迎來國際支持，因為國民黨的主張才是台灣主流民意，符合國際期待，既然是正確的，終究有自信會贏得多數民眾支持，且會贏得選戰。

至於被扣紅統帽子，鄭麗文說，這是台灣最要不得的操作手法，已經被社會唾棄反感，國民黨何必因此綁手綁腳；若因民進黨隨便扣帽子就自己退縮，選民怎麼會對國民黨有信心？黨員希望求新求變，就是希望國民黨不要再「慫」了，她當選主席，對於對的事情要理直氣壯，不要被廉價、不負責任的標籤裹足不前。

對於趙少康喊話降低親中力量，鄭麗文說，她不喜歡「親中、和中、舔中、親美、疑美」等過度簡化的標籤，這只是加重歧見，並非成熟處理關係的方法，不要用這麼簡單的標籤定義任何人，更何況這麼複雜的關係，不是簡單的標籤可以定義的。她也說，選舉難免激情，由於才剛落幕，還需要時間大家冷靜，希望選舉的激情早一天結束。

有媒體報導中共早已拍板要支持她，鄭麗文反問，「不知道他們對中國內部怎麼那麼了解，我真的一無所悉」，大家不需要有這麼多豐富的想像力。