國共九二通關 民進黨與共產黨仍溝通無門

前總統蔡英文執政之初提「九二事實」，後來成為北京口中「未完成的答卷」。從那時起至今十年，兩岸一直沒有所謂的官方對話管道。相對於國民黨準黨魁鄭麗文出線，國共兩黨賀電往來已浮現「九二共識」的通關密語，賴政府還糾結在「台北通往北京的最近路線，是通過華府」，民共之間仍溝通無門。

民進黨堅持主張，前總統馬英九時代的九二共識「不合時宜」，已不敷當前兩岸局勢所需。這點，近幾任國民黨主席也曾想以九二共識為基礎微調，但國共兩黨的最新互動，再度重返九二共識，凸顯現實是除了九二共識，各方還沒有找到下一個能對話的政治基礎，只能在原地休整。

兩岸關係是重中之重。國民黨在二○二八年總統大選，或將再次面對兩岸論述的挑戰；但目前必須處理兩岸關係的民進黨，早已面臨這項挑戰。

賴總統昨舉馬英九時代兩岸軍費此消彼長來證明「沒有和平紅利」，卻無視馬時代存在許多民間和官方的善意交流，更不像如今這麼多的軍演、共機繞台等灰色衝突行動；當賴總統主張兩岸、甚至兩國互不隸屬，若沒有為國家設置安全閥，難道不怕台灣暴衝？更何況，暴衝絕對不符合兩岸周邊國家地緣政治的利益關係。

九二共識就是一個可以各說各話的基礎，可惜民進黨不願善用九二共識「一中各表」的創造性模糊，僅知強調「九二共識等於一中原則」，縱然在政治上的選舉獲利，卻在實際執政上陷入困境。

過去蔡政府可以沒有與北京的對話管道，但對美溝通順暢，能持續依賴以美國為首的國際體系來維持兩岸關係。如今，賴總統面對更加變幻莫測且急著想要訪問中國的美國總統川普，在川普重新定義美國國家利益的時刻，華府加大對台北和北京的需索，台美的平行利益出現變化，自然會牽動兩岸關係的變化。

「國共有通關密語，民共仍溝通無門」，這是現實，也極尷尬。賴總統作為國家領袖，除了堅定拒絕外侮和侵略，也應展現以小事大的智慧和柔軟，來避開對衝的最壞劇本。