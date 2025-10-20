鄭麗文遭質疑令不出黨中央 藍委：絕不可能發生

國民黨主席選舉落幕，鄭麗文順利當選，前中廣董事長趙少康喊話應降低親中色彩，否則可能發生令不出黨中央的狀況。國民黨立委陳玉珍今天說，絕對不可能發生，選舉結束是國民黨團結的開始；國民黨立委柯志恩說，相信新主席有智慧，把民意當成第一要點。

國民黨主席選舉18日投開票，由鄭麗文當選新任黨主席；趙少康昨天向鄭麗文喊話，如要帶領、協調縣市長及立院黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中色彩，否則會令不出黨中央。

鄭麗文今天中午到立法院拜會國民黨團，並向大家喊話，一定會跟大家並肩作戰；黨團總召傅崐萁也說，國民黨非常團結，同心一致，不只要贏得2026，更要在2028贏回政權。

陳玉珍會後受訪，被問到趙少康呼籲鄭麗文應降低親中色彩，否則可能會令不出黨中央時表示，絕對不可能發生，選舉結束是國民黨團結的開始；鄭麗文是立法院的老戰友，她覺得不會有令不出黨中央。

陳玉珍認為，親中色彩這件事，國民黨黨章相關規定不會修改，國民黨要有自己的論述，不是跟著民進黨尾巴走，要照自己的主張走，在新任主席鄭麗文的領導下，加上國民黨團一級的戰鬥力，希望帶給民眾更大的希望。

陳玉珍說，一直以來黨團都是自主的，鄭麗文擔任過黨團書記長，當時她是首席副書記長，她們在擔任幹部時，本來就是黨團自主、尊重黨團每位立委，任何事情在黨團會議充分討論；黨團幹部也會到黨的智庫參加會議，以及參加中常會，所以不會有問題產生。

柯志恩表示，國民黨剛選出新任主席，未來很多政策需要跟立法院溝通，也要跟社會對話；九合一選舉是地方性的選舉，會聚焦民生議題以及地方上待解決的議題，對於兩岸的色彩，影響較大的會是在2028年的大選。

柯志恩說，鄭麗文當選主席，對於封閉性的選舉，有選舉的一些語言，擔任主席，不管在縣市政府、立法院以及民間，中間選民最大的民意主流是什麼，相信新主席有智慧，把民意當成第一要點。