鄭麗文遭質疑令不出黨中央 藍委：絕不可能發生

中央社／ 台北20日電

國民黨主席選舉落幕，鄭麗文順利當選，前中廣董事長趙少康喊話應降低親中色彩，否則可能發生令不出黨中央的狀況。國民黨立委陳玉珍今天說，絕對不可能發生，選舉結束是國民黨團結的開始；國民黨立委柯志恩說，相信新主席有智慧，把民意當成第一要點。

國民黨主席選舉18日投開票，由鄭麗文當選新任黨主席；趙少康昨天向鄭麗文喊話，如要帶領、協調縣市長及立院黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中色彩，否則會令不出黨中央。

鄭麗文今天中午到立法院拜會國民黨團，並向大家喊話，一定會跟大家並肩作戰；黨團總召傅崐萁也說，國民黨非常團結，同心一致，不只要贏得2026，更要在2028贏回政權。

陳玉珍會後受訪，被問到趙少康呼籲鄭麗文應降低親中色彩，否則可能會令不出黨中央時表示，絕對不可能發生，選舉結束是國民黨團結的開始；鄭麗文是立法院的老戰友，她覺得不會有令不出黨中央。

陳玉珍認為，親中色彩這件事，國民黨黨章相關規定不會修改，國民黨要有自己的論述，不是跟著民進黨尾巴走，要照自己的主張走，在新任主席鄭麗文的領導下，加上國民黨團一級的戰鬥力，希望帶給民眾更大的希望。

陳玉珍說，一直以來黨團都是自主的，鄭麗文擔任過黨團書記長，當時她是首席副書記長，她們在擔任幹部時，本來就是黨團自主、尊重黨團每位立委，任何事情在黨團會議充分討論；黨團幹部也會到黨的智庫參加會議，以及參加中常會，所以不會有問題產生。

柯志恩表示，國民黨剛選出新任主席，未來很多政策需要跟立法院溝通，也要跟社會對話；九合一選舉是地方性的選舉，會聚焦民生議題以及地方上待解決的議題，對於兩岸的色彩，影響較大的會是在2028年的大選。

柯志恩說，鄭麗文當選主席，對於封閉性的選舉，有選舉的一些語言，擔任主席，不管在縣市政府、立法院以及民間，中間選民最大的民意主流是什麼，相信新主席有智慧，把民意當成第一要點。

國民黨 鄭麗文

相關新聞

國民黨主席選舉18日落幕，中國大陸怎麼看當前的台灣、怎麼看鄭麗文當選國民黨主席，是個值得觀察的話題。本文從大陸政府、學者（知識分子）與一般人民（或網民）的視角來探討，並解析現今大陸已牢牢把握兩岸關係的主導權下，中國大陸國家主席習近平致賀電給當選國民黨主席的鄭麗文，代表了什麼意義。

新當選國民黨主席的鄭麗文，中午拜會國民黨立法院黨團。鄭麗文致詞時提到，希望在任內，2028年大選國民黨不只是國會最大黨，...

國民黨主席選舉落幕，當選人鄭麗文今中午受邀拜會國民黨立院黨團。她表示，國民黨團成員作為第一線超強戰將，她會全力相挺，盼黨...

國民黨主席當選人鄭麗文今天表態，有意赴中與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，鄭麗文的願景跟抱負，民進...

前立委鄭麗文當選國民黨主席，競選期間高調「親中」引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，國民黨未來的兩岸政策走向，民眾黨不方...

雖然黨主席選舉已過去2天，但許多國民黨人可能還無法從選舉結果的震驚中恢復過來。畢竟無論從資歷、實力看，「黨主席鄭麗文」這個詞，對講究論資排輩的國民黨而言，都無異於「平地一聲雷」。不過，這樣的結果，對國民黨未來發展，尤其是「藍白合」、「九合一選戰」、「總統立委選戰」三大議題，到底是福是禍？觀察點就在鄭麗文的這項起手式...

