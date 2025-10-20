趙少康籲降低親中色彩 鄭麗文盼選舉激情早一天結束

快訊

中央社／ 台北20日電

國民黨主席選舉落幕，前中廣董事長趙少康喊話當選人鄭麗文降低親中色彩。鄭麗文今天說，選舉激情難免，選戰才剛落幕，可能還需要時間冷靜，希望選舉激情能早一天結束。她同時拜會國民黨立法院黨團，強調要讓國民黨成為第一大黨，在立法院要成為過半的黨團。

國民黨主席選舉力挺候選人郝龍斌的趙少康向鄭麗文喊話，如要帶領、協調縣市長及立院黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則「令不出黨中央」。

鄭麗文接受媒體訪問回應表示，選舉難免會激情，選戰才剛落幕，可能還需要一段時間冷靜，希望選舉的激情能早一天結束。

對於身兼民進黨主席的總統賴清德未發賀函，僅以花籃祝賀，鄭麗文接受廣播專訪時表示，「何必呢」，民進黨也算泱泱大黨，基本的禮貌，令人有點遺憾，這也反映出台灣政黨鬥爭的氛圍。若賴總統有意朝野和解，這是伸出橄欖枝好的契機，可惜他還是不屑做這樣的事，沒有這樣的格局，是台灣的悲哀。

針對中共總書記習近平在對她的賀電中首提「推進國家統一」，鄭麗文認為，通關密語還是九二共識、反對台獨。賀電是伸出友誼的手，讓大家感受起碼兩岸可以交流，不像陸委會已讀不回、無法溝通，會導致台灣人民很多權益受損。

至於2026新北市長選舉是否有可能「藍白合」，鄭麗文說，國民黨有信心在新北推出受到廣大支持的人，會透過藍白合機制產生最終人選。她玩笑說，「台北市副市長李四川可能耳朵有點癢」，也強調，現在藍白的合作上，看起來是很順暢的，不會有什麼疑慮。

鄭麗文中午前往立法院拜訪國民黨團，並一一與出席的藍委致意或擁抱。鄭麗文喊話，在她的主席任內，在2028年大選後，讓國民黨不只成為第一大黨，在立法院還要成為過半的黨團，她一定跟大家並肩作戰。

國民黨團總召傅崐萁表示，鄭麗文不只用行動展現對黨團的支持，當選第一時間就來立法院拜訪，同時也是回娘家。鄭麗文回到立法院不只有重大意義的宣示，更是要告訴全民，國民黨非常團結，同心一致，不只要贏得2026，更要在2028贏回政權。讓賴總統失望，絕對不會有見縫插針、分裂國民黨的任何機會。

鄭麗文 國民黨

