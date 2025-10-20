鄭麗文拜會國民黨立院黨團 宣示成為後盾與黨團併肩作戰

國民黨主席選舉落幕，當選人鄭麗文今中午受邀拜會國民黨立院黨團。她表示，國民黨團成員作為第一線超強戰將，她會全力相挺，盼黨部未來可作為黨團最堅實後盾，並肩作戰；希望在她任內，2026年突破艱困選區，從南台灣開始贏，2028年大選不只是第一大黨，且還是過半的立院黨團。

鄭麗文今中午拜會國民黨立院黨團，逾40名藍委到場，包括一同競逐黨主席的立院黨團書記長羅智強、挺郝龍斌的立委賴士葆、挺羅立委徐巧芯，以及選舉期間批評鄭的立委黃健豪等人皆到場表達祝賀。鄭麗文到場時也跟在場藍委逐一握手、擁抱致意。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，鄭麗文今天算是回娘家，不只非常親切，也來了解到前線戰士在面對民進黨暴力軍團的強大壓力之下，國民黨依然挺住腰桿，不斷為人民的期待在努力。鄭麗文當選之後立刻拜訪，不只是對國會尊的重，也是對立院黨團的期許，未來立法院跟黨中央會有密切結合，讓民意可以全面落實，無縫接軌。

傅崐萁說，黨主席朱立倫給予鄭麗文高度祝福，黨團樂觀其成，國民黨現在最重要就是要團結，絕對不會讓民進黨有見縫插針的機會，民進黨不也不要度期待可以分裂國民黨，他們是沒有機會的大家會同心協力，一項項推動福國利民法案，不怕風不怕雨，國民黨終將成為戰鬥團隊回應全民的期待。他還笑稱，因為鄭麗文來，「本來80元便當，今天吃120元的」。

鄭麗文致詞表示，過去一年來各位真的辛苦了，黨內立委分分秒秒都在備戰狀態，在場有很多過去浴血作戰的同志，也有些新進同志，看到國會第一大的黨團，軍容壯盛，開心但壓力更大，希望在她任內，2028年大選國民黨不只是第一大黨，且還是過半的立院黨團。

鄭麗文說，大家才剛經過大罷免洗禮，身經百戰挺過來，未來國民黨會在國會扮好把關、為台灣民眾解決困難，突破問題。希望黨部可作黨團最堅實後盾，並肩作戰、提供子彈，甚至跟縣市政府、議會各項連結，讓地方的需求國會都能隨時反映。

鄭麗文也感謝傅崐萁第一時間誠意邀請她來黨團，總召真的很辛苦，要全心全意在花蓮救災善後，還要面對綠營鋪天蓋地的政治打壓，「千言萬語反正我們心意相通」，第一線作戰過的大家都知道，她一定跟各位站在一起；她也提到不分區立委謝龍介、蘇清泉、柯志恩，突破艱困選區從南台灣開始贏，她會全力做大家後盾，交出漂亮成績單。