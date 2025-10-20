鄭麗文有意與習近平會面 鍾佳濱：不得代表國家簽訂任何協議

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前立委鄭麗文當選國民黨主席。記者曾原信／攝影
前立委鄭麗文當選國民黨主席。記者曾原信／攝影

國民黨主席當選人鄭麗文今天表態，有意赴中與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，鄭麗文的願景跟抱負，民進黨團都予以尊重，「未來如果是要往中南海跑，根據兩岸人民關係條例規定，台灣各政黨不得代表國家簽訂任何協議。」

鄭麗文今天接受廣播節目專訪，針對外界關注國民黨兩岸政策，未來是否赴中國與習近平見面，她聽聞後說「當然要見習近平」，如果能夠化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，自己什麼工作都願意做，什麼人都願意見。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，台灣是一個民主多元的國家，各政黨都有既定立場跟意識形態，甚至政黨內部也會有不同想法，「這次國民黨選出新任黨主席，很明顯是由黃復興黨部支持」，鄭麗文未來上任國民黨主席，很有可能會急於討好這些「復興藍」。

不過，鍾佳濱也說，近期爆發中共介選疑雲，鄭麗文恐怕淪為境外勢力的棋子，相關質疑是否為真，國民黨必須要面對，至於民進黨向來回應主流社會期待，「我們要爭取人民的福祉，我們要捍衛的台灣的民主。」

針對鄭麗文「收拾民進黨」的說法，鍾佳濱則表示，鄭麗文的願景跟抱負，民進黨團都予以尊重，面對黨主席選舉結果與主流民意脫節，國民黨恐怕要先回應自家資深黨員趙少康，「他們擔心鄭麗文過度討好迎合『復興藍』的言論，反而造成黨內其他民選公職在未來選舉的包袱。」

鍾佳濱強調，外傳國民黨主席選舉遭到境外勢力介選，中共當局跟國民黨都要清楚向台灣社會交代，如果鄭麗文要往中南部跑，民進黨一點都不會擔心，但是如果是要往中南海跑，就要注意兩岸人民關係條例，台灣各地方機關與政黨，不得代表國家與對岸簽訂任何協議。

鄭麗文 國民黨

相關新聞

國民黨主席選舉由鄭麗文勝出，黨內憂心被貼紅統標籤恐不利2026選戰，中廣前董事長趙少康也說，鄭麗文要降低並消除親中力量，...

國民黨主席選舉由鄭麗文當選新任黨魁，中共中央總書記習近平昨發出賀電。鄭麗文今天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，有賀...

國民黨主席當選人鄭麗文今天表態，有意赴中與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，鄭麗文的願景跟抱負，民進...

前立委鄭麗文當選國民黨主席，競選期間高調「親中」引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，國民黨未來的兩岸政策走向，民眾黨不方...

雖然黨主席選舉已過去2天，但許多國民黨人可能還無法從選舉結果的震驚中恢復過來。畢竟無論從資歷、實力看，「黨主席鄭麗文」這個詞，對講究論資排輩的國民黨而言，都無異於「平地一聲雷」。不過，這樣的結果，對國民黨未來發展，尤其是「藍白合」、「九合一選戰」、「總統立委選戰」三大議題，到底是福是禍？觀察點就在鄭麗文的這項起手式...

鄭麗文18日當選中國國民黨新任主席，大陸涉台學者指出，鄭麗文當選凸顯台灣民意變化。鄭麗文能獲過半選票，與其敏銳捕捉台灣民...

