鄭麗文有意與習近平會面 鍾佳濱：不得代表國家簽訂任何協議
國民黨主席當選人鄭麗文今天表態，有意赴中與中共總書記習近平見面。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，鄭麗文的願景跟抱負，民進黨團都予以尊重，「未來如果是要往中南海跑，根據兩岸人民關係條例規定，台灣各政黨不得代表國家簽訂任何協議。」
鄭麗文今天接受廣播節目專訪，針對外界關注國民黨兩岸政策，未來是否赴中國與習近平見面，她聽聞後說「當然要見習近平」，如果能夠化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，自己什麼工作都願意做，什麼人都願意見。
鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，台灣是一個民主多元的國家，各政黨都有既定立場跟意識形態，甚至政黨內部也會有不同想法，「這次國民黨選出新任黨主席，很明顯是由黃復興黨部支持」，鄭麗文未來上任國民黨主席，很有可能會急於討好這些「復興藍」。
不過，鍾佳濱也說，近期爆發中共介選疑雲，鄭麗文恐怕淪為境外勢力的棋子，相關質疑是否為真，國民黨必須要面對，至於民進黨向來回應主流社會期待，「我們要爭取人民的福祉，我們要捍衛的台灣的民主。」
針對鄭麗文「收拾民進黨」的說法，鍾佳濱則表示，鄭麗文的願景跟抱負，民進黨團都予以尊重，面對黨主席選舉結果與主流民意脫節，國民黨恐怕要先回應自家資深黨員趙少康，「他們擔心鄭麗文過度討好迎合『復興藍』的言論，反而造成黨內其他民選公職在未來選舉的包袱。」
鍾佳濱強調，外傳國民黨主席選舉遭到境外勢力介選，中共當局跟國民黨都要清楚向台灣社會交代，如果鄭麗文要往中南部跑，民進黨一點都不會擔心，但是如果是要往中南海跑，就要注意兩岸人民關係條例，台灣各地方機關與政黨，不得代表國家與對岸簽訂任何協議。
