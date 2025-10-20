綠：鄭麗文若往中南海跑 不能代表國家與對岸簽協議

鄭麗文當選國民黨主席，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，不擔心鄭麗文往中南部跑，但若往中南海跑，民進黨嚴正提醒，依照兩岸人民關係條例，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家跟對岸的黨政機關簽訂協議及談判。

國民黨主席選舉期間，中共介選傳聞不斷。鍾佳濱上午在立法院接受媒體訪問表示，中共介選疑雲，讓外界認為新任國民黨主席是境外勢力的棋子、工具，是否為真，國民黨應該面對。

鍾佳濱說，台灣是民主多元國家，各政黨有其既定立場和意識形態，政黨內部也有不同想法，國民黨這次選出新任黨主席，很明顯是由過去被稱為黃復興黨部的支持而當選，民進黨團尊重國民黨的黨內民主，但也要提醒，鄭麗文當選後，可能會急於討好這些「復興藍」。

媒體提及，鄭麗文先前表示當選後要攻克南台灣的綠營縣市，並指自己出身民進黨，懂得如何收拾民進黨。

鍾佳濱指出，尊重鄭麗文的願景、抱負，但是恐怕國民黨現在要先回應包括前中廣董事長趙少康等人對鄭麗文的質疑；這次國民黨主席選舉跟台灣主流民意脫節，過度討好「復興藍」的言論，恐造成黨內民選公職在未來選舉的包袱。對於這次黨主席選舉遭境外勢力介選，中共及國民黨主席應對台灣社會有所交代。

鍾佳濱說，鄭麗文就任後，會往中南部跑，還是往中南海跑。若往中南部跑，民進黨一點都不擔心；若往中南海跑，民進黨團要嚴正提醒，在兩岸人民關係條例框架下，台灣各政黨要跟其他國家的政黨交流，屬於各政黨的自主權利，若是兩岸交流，台灣的政黨或地方機關不得代表國家跟對岸簽訂任何協議。