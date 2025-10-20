鄭麗文「親中」？ 黃國昌：捍衛自由民主是共同價值

前立委鄭麗文當選國民黨主席，競選期間高調「親中」引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，國民黨未來的兩岸政策走向，民眾黨不方便對此加以揣度，不過就如同立法院長韓國瑜所說，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，如何捍衛自由民主的生活方式，這是不分黨派都要實現的價值跟目標。

黃國昌上午在立法院受訪時說，自己是唸法律出身、參與政治的人，因此任何事情都要就事論事，鄭麗文是否跟中國有所溝通，「老實說我不清楚，如果有溝通的話，內容我也不清楚。」

黃國昌說，相關問題欠缺事實基礎，他個人對此比較難回答，至於國民黨的兩岸政策，未來可能會有什麼走向，民眾黨也不方便加以揣度，不過如同韓國瑜所說，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，如何捍衛自由民主的生活方式，也讓2300萬台灣同胞有更好的生活，相信是不分黨派的政治人物，大家應該實現的價值跟目標。

媒體詢問，藍白兩黨是否考慮舉辦「黃鄭會」，黃國昌聽聞後則說「這個還不急」，鄭麗文當選國民黨主席，目前也還尚未正式上任，大家的工作都非常忙碌，對於推動聯合政府的步伐跟態度，民眾黨本於最大的誠意跟善意，「我們有我們的想法，但也不會事事堅持己見。」

黃國昌說，台灣目前仍然欠缺對話、和解與共生，不同黨派能夠相互攜手合作，相信是絕大多數人民的期待，也是民眾黨接下來持續努力的目標。

黃國昌表示，感謝鄭麗文支持聯合政府的理念，也尊重國民黨有其黨內民主程序，如同黃國昌推動聯合政府的理念，也要經過民眾黨中央委員會同意，日本政府即將在明天產生新首相，朝野政黨如何組成聯合政府內閣，相信都值得台灣加以借鏡跟學習。