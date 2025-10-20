快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

赴中見習近平？鄭麗文：若能推動和平什麼人都願意見

中央社／ 台北20日電

國民黨主席當選人鄭麗文今天接受專訪，外界關注未來的兩岸政策，以及是否可能赴中見中共總書記習近平。她說，當然要見習近平，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。

國民黨主席選舉18日投開票，鄭麗文當選新任黨主席，她上午接受廣播專訪，談到是否赴中國大陸訪問時表示，在兩岸工作上，國民黨要凝聚台灣內部的主流民意。政黨重要的工作，就是凝聚與推動最大的民意，支持自己的理念與核心價值。

鄭麗文強調，兩岸和平是國民黨最重要的事，要凝聚台灣最大公約數與共識，有更大民意做後盾，到對岸去就更有代表性，不然就只是代表個人而已。

鄭麗文認為，抗中牌已經不靈了，她有信心國民黨的主張，會成為最新的主流民意，因此是否去大陸交流、見習近平，「這當然要」，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。但到大陸交流、見任何人，代表性才是重點，如何成功凝聚台灣主流民意，這非常重要。

針對黨內部分人士擔心國民黨從中間藍，變成紅統的角色，鄭麗文表示，她不知道為什麼有這樣的擔心。這次黨主席選舉，每個候選人都講自己是中國人，她的兩岸主張一致且一貫，禁得起考驗，也是國民黨長期主張，所以這是假議題。她也知道這是民進黨的招，用這種廉價的標籤扣紅帽子，根本禁不起考驗。

鄭麗文也提到，非常感念美國在中華民國最辛苦時，伸出援手，是最重要的兄弟友邦，但不能因為這樣就把台灣當提款機。站在台灣立場，當然要以自身利益為優先，合理、應爭取權益一定寸步不讓。軍購也是如此，這不是合理的數字，也不是台灣國家安全的倚靠與來源，所以不該被情勒，台灣也不是印鈔機。

針對未來的黨務人事安排，鄭麗文說，選前都沒做任何規劃，不過有信心找到心目中理想的人選，也要徵詢各方意見，現在才剛剛開始，還沒有任何名單。

此外，前中廣董事長趙少康喊話應降低親中力量，鄭麗文結束專訪接受媒體訪問表示，選舉難免會激情，選戰才剛落幕，可能還需要一段時間冷靜，希望選舉的激情能早一天結束。

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文：黨內憂親中是假議題 扣紅帽低估選民智慧

鄭麗文當選 陸學者：反映天然獨也反思民進黨反中的虛偽

影／趙少康提掃除親中勢力 鄭麗文：選舉難免激情

會見習近平？鄭麗文：有更大民意做後盾 到對岸更有代表性

相關新聞

鄭麗文：黨內憂親中是假議題 扣紅帽低估選民智慧

國民黨主席選舉由鄭麗文勝出，黨內憂心被貼紅統標籤恐不利2026選戰，中廣前董事長趙少康也說，鄭麗文要降低並消除親中力量，...

鄭麗文當選 陸學者：反映天然獨也反思民進黨反中的虛偽

鄭麗文18日當選中國國民黨新任主席，大陸涉台學者指出，鄭麗文當選凸顯台灣民意變化。鄭麗文能獲過半選票，與其敏銳捕捉台灣民...

會見習近平？鄭麗文：有更大民意做後盾 到對岸更有代表性

國民黨主席選舉由鄭麗文當選新任黨魁，中共中央總書記習近平昨發出賀電。鄭麗文今天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，有賀...

鄭麗文當選黨魁對國民黨是福是禍？且看最關鍵的起手式

雖然黨主席選舉已過去2天，但許多國民黨人可能還無法從選舉結果的震驚中恢復過來。畢竟無論從資歷、實力看，「黨主席鄭麗文」這個詞，對講究論資排輩的國民黨而言，都無異於「平地一聲雷」。不過，這樣的結果，對國民黨未來發展，尤其是「藍白合」、「九合一選戰」、「總統立委選戰」三大議題，到底是福是禍？觀察點就在鄭麗文的這項起手式...

影／趙少康提掃除親中勢力 鄭麗文：選舉難免激情

國民黨主席當選人鄭麗文上午前往中廣接受訪問，針對趙少康消除親中勢力發言，鄭麗文回應選舉難免激情，可能需要大家有段時間冷靜...

曾在立委戰打敗鄭麗文 她點出：大家對鄭比較多疑慮是親中的言論

民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時說，國民黨新任黨主席鄭麗文曾是她競選立委的對手，當年就認為口才不及她，馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。