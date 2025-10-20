赴中見習近平？鄭麗文：若能推動和平什麼人都願意見

國民黨主席當選人鄭麗文今天接受專訪，外界關注未來的兩岸政策，以及是否可能赴中見中共總書記習近平。她說，當然要見習近平，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。

國民黨主席選舉18日投開票，鄭麗文當選新任黨主席，她上午接受廣播專訪，談到是否赴中國大陸訪問時表示，在兩岸工作上，國民黨要凝聚台灣內部的主流民意。政黨重要的工作，就是凝聚與推動最大的民意，支持自己的理念與核心價值。

鄭麗文強調，兩岸和平是國民黨最重要的事，要凝聚台灣最大公約數與共識，有更大民意做後盾，到對岸去就更有代表性，不然就只是代表個人而已。

鄭麗文認為，抗中牌已經不靈了，她有信心國民黨的主張，會成為最新的主流民意，因此是否去大陸交流、見習近平，「這當然要」，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。但到大陸交流、見任何人，代表性才是重點，如何成功凝聚台灣主流民意，這非常重要。

針對黨內部分人士擔心國民黨從中間藍，變成紅統的角色，鄭麗文表示，她不知道為什麼有這樣的擔心。這次黨主席選舉，每個候選人都講自己是中國人，她的兩岸主張一致且一貫，禁得起考驗，也是國民黨長期主張，所以這是假議題。她也知道這是民進黨的招，用這種廉價的標籤扣紅帽子，根本禁不起考驗。

鄭麗文也提到，非常感念美國在中華民國最辛苦時，伸出援手，是最重要的兄弟友邦，但不能因為這樣就把台灣當提款機。站在台灣立場，當然要以自身利益為優先，合理、應爭取權益一定寸步不讓。軍購也是如此，這不是合理的數字，也不是台灣國家安全的倚靠與來源，所以不該被情勒，台灣也不是印鈔機。

針對未來的黨務人事安排，鄭麗文說，選前都沒做任何規劃，不過有信心找到心目中理想的人選，也要徵詢各方意見，現在才剛剛開始，還沒有任何名單。

此外，前中廣董事長趙少康喊話應降低親中力量，鄭麗文結束專訪接受媒體訪問表示，選舉難免會激情，選戰才剛落幕，可能還需要一段時間冷靜，希望選舉的激情能早一天結束。