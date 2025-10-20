鄭麗文當選 陸學者：反映天然獨也反思民進黨反中的虛偽

鄭麗文18日當選中國國民黨新任主席，大陸涉台學者指出，鄭麗文當選凸顯台灣民意變化。鄭麗文能獲過半選票，與其敏銳捕捉台灣民意變化密切相關，也反映台灣支持和平發展、反對「台獨」的主流民意正在逐步顯現。即使「天然獨」也開始反思民進黨「反中抗中」操作的虛偽性。

環球時報20日刊登中國社科院台灣研究所政治經濟室主任、研究員張華文章指，鄭麗文能在國民黨主席選舉獲得過半選票，與其對兩岸民意的掌握密切相關。這種變化，與大陸實力增長及對台政策有關，也與島內反獨力量作用有關。

張華稱，正如中共總書記習近平在賀信中所言，國共兩黨在「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平；鄭麗文也在覆電中表達認同。

張華認為，近年各界對台灣主流民意判斷出現分歧。有人聲稱，「台灣主體意識」甚至「台獨意識」已成主流，其邏輯是主張「台獨」、炒作「反中抗中」的蔡英文和賴清德接連當選，台灣一些民調結果也顯示主張自己是台灣人而非中國人的占多數。

他提到，2020、2024年兩次敗選，也讓部分國民黨人對傳統大陸政策產生懷疑，主張避免談兩岸議題，與大陸保持距離，少講甚至不講「九二共識」「反對台獨」。雖然兩黨仍保持溝通管道，包括夏立言、連勝文等人多次赴陸交流，但「國共論壇」等品牌活動已停止。

張華再指，「求和平求發展」一直是台灣「主流民意」。2024年大選中，賴清德得票率低於蔡英文；民進黨今年發動的「大罷免」遭遇大失敗；此次鄭麗文高喊「我是中國人」仍獲過半選票。承認「九二共識」、反對「台獨」、尋求和平發展，才是主流民意。只是此類聲音未成「主流」，是受「民進黨當局媒體管控與司法打壓」結果。此前蔡英文關停中天新聞台，賴清德遣返支持統一的陸配「亞亞」，對媒體平台和民眾造成寒蟬效應。

張華表示，即使「天然獨」也開始反思民進黨「反中抗中」操作的虛偽性。台灣每四年一次的「地區領導人」選舉，「首投族」往往逾百萬，是重要力量。他認為，民眾黨青年支持者未因與民進黨鬧翻出走，也未因兩岸政策向國民黨靠攏而離開。疫情後兩岸交流恢復，部分網紅赴陸直播，使青年對大陸看法更客觀，對民進黨抹黑反感。

張華表示，鄭麗文敏銳捕捉島內民意變化，在參選期間高呼「我是中國人」，強調在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，強化交流，推動兩岸和平發展，促進台海和平穩定，為兩岸民眾謀福祉。她並承諾恢復「國統綱領」、推動「兩岸農業合作示範區」「文創產業聯盟」等事項。按過去看法，堅持此類主張難以當選，但她以超過五成得票率勝出，反映國民黨基層及涉兩岸民意出現變化。

張華說，鄭麗文當選國民黨主席，也應進一步抓住台灣民意變化，在兩岸關係上堅持國共兩黨共同政治基礎，團結台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，守護中華民族共同家園與兩岸同胞根本利益。