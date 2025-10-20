會見習近平？鄭麗文：有更大民意做後盾 到對岸更有代表性

國民黨主席選舉由鄭麗文當選新任黨魁，中共中央總書記習近平昨發出賀電。鄭麗文今天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，有賀電還是伸出友誼的手。國民黨是要凝聚台灣最大公約數，推動兩岸和平與和解，有更大民意做後盾，到對岸去更有代表性，否則只是代表個人或少數人。

習近平昨在賀電指出，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一。鄭麗文回覆電文指出，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，應強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。被問及身兼民進黨主席的賴清德總統未發賀函，僅有花籃祝賀。鄭麗文說「何必呢？」民進黨也算泱泱大黨，基本的禮貌，令人有點遺憾，這也反映出台灣內部政黨鬥爭的氛圍。

鄭麗文說，既然是新主席、新開始，如果賴清德有意朝野和解，這是伸出橄欖枝好的契機，可惜他還是不屑做這樣的事，沒有了這樣的格局，是台灣的悲哀，大家當然不希望賴總統第一任期都在空轉內耗，若還是執迷不悟，大家只好把他換掉。

對於習近平在賀電中首提「推進國家統一」，鄭麗文說，通關密語還是九二共識、反對台獨，有賀電還是伸出友誼的手，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會已讀不回、無法溝通，會導致台灣人民很多權益受損，兩岸交流停滯也受到很大傷害。

鄭麗文說，南投的觀光業慘淡，原因在哪大家都知道，這是藍綠主張上最大的不同，國民黨希望兩案和解、和平，民進黨一直在踩兩國論紅線，有意無意強調軍事衝突，國民黨希望拉回來，往兩岸和平和解方向努力。

鄭麗文說，兩岸最重要的工作是凝聚台灣內部主流民意，政黨工作就是要凝聚、推動最大民意來支持自己的理念與核心價值，兩岸和平是國民黨要凝聚台灣的最大公約數，推動兩岸和平與和解，有更大民意做後盾，到對岸去更有代表性。

她強調，兩岸交流工作任何人都能做，問題是有沒有代表性。國民黨作為台灣想重返執政的政黨，兩岸主張必須是台灣主流民意，在團結國民黨、藍白、主流民意過程中，當然是團結「對國家重大發展共同的認同與堅持」。

鄭麗文說，她有信心，國民黨希望兩岸和解合作，這絕對是主流民意，且已經非常明顯改變，大家已經認知到賴清德的兩岸政策是死胡同，抗中牌已徹底失靈，六成民眾已經反感、不想再玩這套。

至於要不要到大陸交流、要不要見習近平？鄭麗文說，當然要，如果能化解所有兩岸矛盾和歧見，推動兩岸和平合作，帶來兩岸共榮，「我什麼工作都願意做，什麼人都願意見，」但不管到大陸去做任何交流、見任何人，代表性是什麼，才是重點。

鄭麗文說，如何成功凝聚台灣多數主流民意非常重要，這段時間她會努力做這個工作，「我去只是代表國民黨主席，但我希望未來國民黨總統或政權贏得的是代表全台灣民意，」層次更不一樣。