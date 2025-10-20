曾在立委戰打敗鄭麗文 她點出：大家對鄭比較多疑慮是親中的言論

民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時說，國民黨新任黨主席鄭麗文曾是她競選立委的對手，當年就認為口才不及她，馬英九雖然形容她是刺客，但是她認為鄭比刺客還強，而現在大家對她比較多的疑慮是親中的言論，他們黨內聲音就很多。

何欣純在鄭麗文當選國民黨主席後曾發文致賀，她提到，鄭當年和她競選台中市屯區立委時，學經歷、背景很好，還有馬英九總統時代的龐大資源，對她臨危受命參選而言是很大的壓力，能在三個多月時間裡能夠逆轉勝要感謝民眾支持。但鄭麗文這次夠在大家的驚嘆中當選黨主席對女性而言，也實在很不容易。

但是何欣純也點出，現在大家對鄭麗文比較多的疑慮是親中的言論，「他們黨內聲音就很多」，包括今天媒體上大家都還在談這件事。好與不好，要問台灣人到底主流民意是什麼？這個要由台灣所有的人來回答這個問題，但這不是市場區隔，而是要順應民意。

對於參選市長一事，何欣純說，好的政策不分政黨，但是希望有些不夠好的政策，市民覺得應該要改進的時候，這是未來市長未來良性競爭的主軸，如何可以更好？如何可以蛻變？這才是市民該關注的焦點。

何欣純批評現任市長盧秀燕沒有提過屬於她自己的重大市政規畫和承諾，像巨蛋、會展中心都是林佳龍時代所提，藍線到現在還沒有實際動工，而超級大巨蛋沒有經過好好評估就拍板，但是也沒有看到具體進度。而且適當的地點應該要經過區域性的評估，對於交通、商業運轉能不能支撐和永續經營下去？